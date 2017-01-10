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Культура

Прощание с Гали Островской состоится сегодня во Владивостоке

Одна из уникальнейших женщин Приморья ушла на 81-м году жизни
Фото: Вести: Приморье Фото: Вести: Приморье
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Прощание с известным журналистом и театральным критиком, заслуженным работником культуры РФ, доцентом кафедры мастерства актера ДГИИ и одной из уникальнейших женщин Приморья Гали Яковлевной Островской начнется сегодня, 10 января, в 12:00 в фойе здания Дальневосточного Государственного Института Искусств по адресу Владивосток, улица Петра Великого,3 "а", сообщает РИА VladNews.

Гали Яковлевна ушла из жизни после тяжелой болезни на 81-м году жизни. По желанию этой талантливой и светлой женщины ее кремируют.

Память об этой яркой незаурядной личности, внесшей существенный вклад в развитие театральной культуры Приморского края, сохранится в сердцах многих людей…

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