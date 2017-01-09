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Жители Земли увидят рождение новой звезды

Небесное шоу ожидается в 2022 году
Фото: energynews.su Фото: energynews.su
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В 2022 году любители астрономии смогут наблюдать на ночном небосводе рождение нового светила, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Новое небесное тело появилось в результате столкновения двух звезд KIC 9832227, произошедшего еще в третьем веке нашей эры. Чтобы свет от вспышки добрался до Земли, потребовалось около 1,8 тысячи лет. Об этом со ссылкой на результаты исследования американского астронома Ларри Молнара пишет газета Times.

Вспышку от столкновения можно будет наблюдать в направлении созвездия Лебедя. Она может оказаться настолько сильной, что на несколько дней станет одним из самых ярких объектов на ночном небосводе.

По прогнозам Ларри Молнара, земляне смогут наблюдать за этим небесным шоу в 2022 году, однако расчет предусматривает погрешность в несколько лет.

Если прогноз Молнара верен, ученый станет первым в истории астрономом, сумевшим предсказать столкновение звезд до того, как свет от него достиг Земли.

Как отмечает издание, в своих исследованиях астроном опирался на наблюдение за аналогичным столкновением звезд, которое было зафиксировано в 2008 году.

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