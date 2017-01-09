Самые актуальные события на VladNews за 9 января 18:09, 09 января Самые актуальные события на VladNews за 9 января
Россельхознадзор: У приморцев необходимо отобрать 17 тысяч гектаров земли 17:47, 09 января Россельхознадзор: У приморцев необходимо отобрать 17 тысяч гектаров земли
Трасса Седанка-Патрокл во Владивостоке снова открыта для движения автомобилей 16:32, 09 января Трасса Седанка-Патрокл во Владивостоке снова открыта для движения автомобилей
Новостная лента
Январь, 09 понедельник
19:22
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 9 января
17:59
Жители Земли увидят рождение новой звезды
17:47
Россельхознадзор: У приморцев необходимо отобрать 17 тысяч гектаров земли
17:34
Россельхознадзор: Не все импортные продукты попадают в Приморье
17:18
Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена
17:07
Карантинный контроль не пустил в Приморье 68 партий продуктов питания
17:05
Новый год начался с роста доллара
16:57
Левши чаще рождаются зимой, - ученые
16:54
1 февраля в Приморье завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ
16:43
Дальневосточный гектар – каждому: осталось меньше месяца
16:32
Трасса Седанка-Патрокл во Владивостоке снова открыта для движения автомобилей
16:31
Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа
16:21
Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке
16:06
Детский омбудсмен Приморья: Родители практически скрывают проблему детских суицидов Эксклюзив
15:38
Женщина зарезала своего супруга в Приморье
15:27
Команда «Босфор» вышла в полуфинал дворового хоккея на кубок главы Владивостока Фото
15:16
Во вторник в Приморье похолодает на 10 °С
15:02
Радио «ВиБиСи» отпраздновало день рождения!
14:48
Ученые рассказали, чем опасен фаст-фуд
14:34
Владивостокский водитель устроил ДТП с участием опорной стены и дворника Эксклюзив
14:19
Автомобилист сбил женщину около остановки во Владивостоке Эксклюзив
14:12
Капитальный ремонт во Владивостокском цирке: почти как новый Фото
14:07
Двое детей пострадали в авариях с грузовиками во Владивостоке на праздниках Эксклюзив
14:01
Тихоокеанский флот был лучшим в ВМФ России
13:51
Во Владивостоке вновь пройдут бесплатные занятия для дачников
13:43
Пассажирский автобус ушел в кювет в Приморье
13:33
Почти 300 аварий произошло в новогодние праздники во Владивостоке Эксклюзив
13:21
Приморский автолюбитель проверил леера на прочность
13:19
Приморский водитель опрокинул свой автомобиль в кювет Фото
13:08
Более четырнадцати тысяч человек посетили Приморский океанариум в новогодние праздники
Верите ли вы в новогодние приметы?

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Общество

Самые актуальные события на VladNews за 9 января

Ежедневный дайджест
Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Обзор самых интересных новостей и событий во Владивостоке, Приморье и России. Актуально, доступно, на РИА VladNews.

Серьезное массовое ДТП произошло в Приморье

Подробности устанавливаются

Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте

Однако в сельский магазин пришли правоохранительные органы

Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке

Родители бьют тревогу

Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа

Расследование продолжается

Детский омбудсмен Приморья: Родители практически скрывают проблему детских суицидов

"Можно не видеть все это только если не заниматься ребенком"

Четыре человека пострадали при ДТП в Приморье

Оперативная информация на 9 января

Посетители Сафари-парка смогли познакомиться с тигренком Шерханом

Хищник проявлял интерес ко всем гостям

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17:18, 09 января 2017 Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена

Итоги 2016 года

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16:54, 09 января 2017 1 февраля в Приморье завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ

В целом ЕГЭ в Приморье проходит успешно

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16:43, 09 января 2017 Дальневосточный гектар – каждому: осталось меньше месяца

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14:12, 09 января 2017 Капитальный ремонт во Владивостокском цирке: почти как новый

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