Самые актуальные события на VladNews за 9 января

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Серьезное массовое ДТП произошло в Приморье
Подробности устанавливаются
Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте
Однако в сельский магазин пришли правоохранительные органы
Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке
Родители бьют тревогу
Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа
Расследование продолжается
Детский омбудсмен Приморья: Родители практически скрывают проблему детских суицидов
"Можно не видеть все это только если не заниматься ребенком"
Четыре человека пострадали при ДТП в Приморье
Оперативная информация на 9 января
Посетители Сафари-парка смогли познакомиться с тигренком Шерханом
Хищник проявлял интерес ко всем гостям