Самые актуальные события на VladNews за 9 января

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Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

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Серьезное массовое ДТП произошло в Приморье

Подробности устанавливаются

Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте

Однако в сельский магазин пришли правоохранительные органы

Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке

Родители бьют тревогу

Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа

Расследование продолжается

Детский омбудсмен Приморья: Родители практически скрывают проблему детских суицидов

"Можно не видеть все это только если не заниматься ребенком"

Четыре человека пострадали при ДТП в Приморье

Оперативная информация на 9 января

Посетители Сафари-парка смогли познакомиться с тигренком Шерханом

Хищник проявлял интерес ко всем гостям