Россельхознадзор: У приморцев необходимо отобрать 17 тысяч гектаров земли

С нерадивых землепользователей взыскивают миллионы рублей, их судят

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В области земельного надзора должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю в 2016 году проведено 707 контрольно-надзорных мероприятий, из них плановых 204, внеплановых 182 проверки, иных контрольно-надзорных мероприятий 321, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проконтролированная площадь в рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий составила 114,825 тыс. га земель сельхозназначения. Установлено 449 случаев нарушений земельного законодательства на площади 21,958 тыс. га.

По выявленным правонарушениям, выдано 168 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, составлено 449 протоколов об административных правонарушениях, из них 150 передано в судебные органы для рассмотрения.

По делам об административных правонарушениях вынесено 217 постановлений, наложено штрафов на сумму 21 миллион 125 тысяч рублей, взыскано 11 миллионов 25 тысяч рублей. В результате исполнения предписаний в сельскохозяйственный оборот вовлечено земель сельскохозяйственного назначения на площади 0,7579 тыс. га. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлены предложения о принудительном изъятии 16,97 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.