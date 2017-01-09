Карантинный контроль не пустил в Приморье 68 партий продуктов питания

Итоги 2016 года

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В Приморье в 2016 году в пунктах ввоза досмотрено 308 тысяч тонн и 4,6 миллиона штук импортных подкарантинных грузов, выявлено 400 правонарушений при ввозе подкарантинной продукции в ручной клади. По прибытию на территорию РФ осмотрено 68 915 транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

При осуществлении контроля подкарантинной продукции было зафиксировано 43 случая выявления карантинных объектов 4 видов: западный цветочный трипс, амброзия полыннолистная, зерновки р.Calosobruhus, персиковая плодожорка.

За январь-ноябрь текущего года запрещен ввоз 68 товарных партий и 358 случаев запрета ввоза подкарантинной продукции в ручной клади. Зафиксировано 42 случая уничтожения подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

При осуществлении вторичного досмотра импортной подкарантинной продукции в местах завершения таможенного оформления контролю было подвергнуто 203 тысяч тонн и 2 241,9 тысячи штук импортной подкарантинной продукции.

При проведении вторичного досмотра подкарантинной продукции выявлено 9 случаев обнаружения карантинных объектов. Из них 3 случая обнаружения карантинного объекта картофеля – бурая бактериальная гниль картофеля, 3 случая обнаружения персиковой плодожорки, 3 случая обнаружения восточной плодожорки. За отчетный период вся подкарантинная продукция, зараженная карантинными объектами, была возвращена в страну-импортер (1 случай – 23,6 тонны), уничтожена (3 случая – 10,2 тонны), направлена на переработку (3 случая – 8,1 тонны).