Проливные дожди топят Таиланд

Есть жертвы

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Проливные дожди спровоцировали наводнение на юге Таиланда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на AFP.

Наводнения зафиксированы в 10 провинциях, в которых проживает около 1 млн человек. Власти привлекли к борьбе с последствиями стихии военнослужащих.

В пострадавших провинциях продолжается эвакуация населения. Людям из затопленных районов предоставляют временное убежище. Также налажена поставка гуманитарной помощи.

В наиболее пострадавших регионах королевства нарушено автомобильное, автобусное и железнодорожное сообщение. Вода там поднялась на 50 см над поверхностью суши. Из-за проливных дождей закрыт аэропорт острова Самуи. Тысячи туристов не могут покинут страну. В Ростуризме отмечают, что в Таиланде из-за непогоды застряли также и российские туристы.

Следует отметить, что для Таиланда ливневые дожди в зимний сезон считаются аномальными. Обычно в этот период там держится прохладная сухая погода.