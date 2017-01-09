Россельхознадзор: У приморцев необходимо отобрать 17 тысяч гектаров земли 17:47, 09 января Россельхознадзор: У приморцев необходимо отобрать 17 тысяч гектаров земли
Трасса Седанка-Патрокл во Владивостоке снова открыта для движения автомобилей 16:32, 09 января Трасса Седанка-Патрокл во Владивостоке снова открыта для движения автомобилей
Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа 16:31, 09 января Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа
Новостная лента
Январь, 09 понедельник
17:51
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
17:47
Россельхознадзор: У приморцев необходимо отобрать 17 тысяч гектаров земли
17:34
Россельхознадзор: Не все импортные продукты попадают в Приморье
17:18
Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена
17:07
Карантинный контроль не пустил в Приморье 68 партий продуктов питания
17:05
Новый год начался с роста доллара
16:57
Левши чаще рождаются зимой, - ученые
16:54
1 февраля в Приморье завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ
16:43
Дальневосточный гектар – каждому: осталось меньше месяца
16:32
Трасса Седанка-Патрокл во Владивостоке снова открыта для движения автомобилей
16:31
Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа
16:21
Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке
16:06
Детский омбудсмен Приморья: Родители практически скрывают проблему детских суицидов Эксклюзив
15:38
Женщина зарезала своего супруга в Приморье
15:27
Команда «Босфор» вышла в полуфинал дворового хоккея на кубок главы Владивостока Фото
15:16
Во вторник в Приморье похолодает на 10 °С
15:02
Радио «ВиБиСи» отпраздновало день рождения!
14:48
Ученые рассказали, чем опасен фаст-фуд
14:34
Владивостокский водитель устроил ДТП с участием опорной стены и дворника Эксклюзив
14:19
Автомобилист сбил женщину около остановки во Владивостоке Эксклюзив
14:12
Капитальный ремонт во Владивостокском цирке: почти как новый Фото
14:07
Двое детей пострадали в авариях с грузовиками во Владивостоке на праздниках Эксклюзив
14:01
Тихоокеанский флот был лучшим в ВМФ России
13:51
Во Владивостоке вновь пройдут бесплатные занятия для дачников
13:43
Пассажирский автобус ушел в кювет в Приморье
13:33
Почти 300 аварий произошло в новогодние праздники во Владивостоке Эксклюзив
13:21
Приморский автолюбитель проверил леера на прочность
13:19
Приморский водитель опрокинул свой автомобиль в кювет Фото
13:08
Более четырнадцати тысяч человек посетили Приморский океанариум в новогодние праздники
12:45
Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники
12:40
Во Владивостоке заменили более 10 километров старых изношенных теплотрасс на новые Видео
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Левши чаще рождаются зимой, - ученые

Исследование венских ученых
Фото: rtvp.ru Фото: rtvp.ru
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Ученые из Университета Вены провели исследование, по итогам которого им удалось выяснить, что большая часть левшей появляются на свет в холодное время года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

В исследовании ученых приняло участие 13 тысяч добровольцев из Германии и Австрии. Из общего числа исследуемых 9% мужчин являлись левшами. Специалистами также был подведен итог по временам года – с января по октябрь рождается 8,2% левшей мужчин, а с ноября по январь этот показатель вырастает до 10,5%. Следовательно, дети, которые рождаются с конца осени до первого месяца следующего года, имеют в итоге больше шансов использовать левую руку в качестве основной

Специалисты считают, что определяющим фактором в вышеупомянутом случае является воздействие солнечного света на плод.

Еще в 80-е годы прошлого века учеными из Соединенных Штатов была выдвинута теория, которая объясняет феномен левшей тем, что при развитии малыша тестостерон может задержать общее созревание левого полушария мозга, преобладающего у правшей.

Специалисты также отмечают, что на уровень тестостерона оказывает влияние не только гендерная принадлежность, но и внешняя среда, а также материнский гормон.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые рассказали, чем опасен фаст-фуд
14:48, 09 января 2017 Ученые рассказали, чем опасен фаст-фуд

Сама еда не приносит никакого вреда организму

Диеты во время беременности негативно сказываются на здоровье ребенка, - ученые
12:07, 09 января 2017 Диеты во время беременности негативно сказываются на здоровье ребенка, - ученые

Специалисты провели эксперимент

Пассивное курение женщины до зачатия оказалось опасным для мозга ребенка
10:12, 09 января 2017 Пассивное курение женщины до зачатия оказалось опасным для мозга ребенка

Исследования продолжаются

Ученые сравнили недосыпание с алкогольным опьянением
08:33, 09 января 2017 Ученые сравнили недосыпание с алкогольным опьянением

Специалисты намерены изучить влияние сна на отдельные органы

Чем отличается женское отношение к оральному сексу от мужского?
03:01, 09 января 2017 Чем отличается женское отношение к оральному сексу от мужского?

На этот вопрос ответили британские ученые

Ученые: Сексуальные интересы женщин зависят от положения в обществе
23:41, 08 января 2017 Ученые: Сексуальные интересы женщин зависят от положения в обществе

Партнер зависит от успешности дамы

В Белоруссии ищут способ восстанавливать разрушенную алкоголем печень
12:59, 08 января 2017 В Белоруссии ищут способ восстанавливать разрушенную алкоголем печень

Технология будет основана на применении растительных веществ