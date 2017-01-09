Левши чаще рождаются зимой, - ученые

Исследование венских ученых

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Ученые из Университета Вены провели исследование, по итогам которого им удалось выяснить, что большая часть левшей появляются на свет в холодное время года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

В исследовании ученых приняло участие 13 тысяч добровольцев из Германии и Австрии. Из общего числа исследуемых 9% мужчин являлись левшами. Специалистами также был подведен итог по временам года – с января по октябрь рождается 8,2% левшей мужчин, а с ноября по январь этот показатель вырастает до 10,5%. Следовательно, дети, которые рождаются с конца осени до первого месяца следующего года, имеют в итоге больше шансов использовать левую руку в качестве основной

Специалисты считают, что определяющим фактором в вышеупомянутом случае является воздействие солнечного света на плод.

Еще в 80-е годы прошлого века учеными из Соединенных Штатов была выдвинута теория, которая объясняет феномен левшей тем, что при развитии малыша тестостерон может задержать общее созревание левого полушария мозга, преобладающего у правшей.

Специалисты также отмечают, что на уровень тестостерона оказывает влияние не только гендерная принадлежность, но и внешняя среда, а также материнский гормон.