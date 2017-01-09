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Общество

Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена

Итоги 2016 года
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В прошлом году Приморье посетили на 60% больше китайских туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. По итогам 2016 года эта цифра составила почти 200 тысяч человек, сообщили в департаменте туризма Приморского края.

Турпоток из КНР в Приморье в прошлом году продемонстрировал значительный рост: только в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых турпоездках регион посетили более 190 тысяч человек. В 2015 эта цифра составляла 120 тысяч человек, рост составил около 60%, сообщили в департаменте туризма Приморского края.

«Существенное увеличение количества туристов из Китая наблюдалось уже в первом квартале, но пик турпотока в рамках соглашения о безвизовых поездках пришелся на июль и август – за два летних месяца край посетили почти 100 тысяч человек. Всего же за 2016 год Приморье посетили более 350 тысяч туристов из КНР», – отметил руководитель ведомства Константин Шестаков.

Директор департамента подчеркнул, большой рост показал и рынок чартерных авиаперевозок – более 30%, в первую очередь из Китайской Народной Республики. Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь Москве.

Отметим, по предварительным данным, в прошлом году Приморский край посетили около трех миллионов туристов. Более полумиллиона из них – иностранные граждане, 2,5 миллиона человек – россияне. Приморье край традиционно является лидером по количеству туристов среди дальневосточных регионов, аккумулируя более 70% от общего объема турпотока.

Напомним, Приморский край стабильно входит в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.

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