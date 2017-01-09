Новый год начался с роста доллара

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.65 рубля, а евро- 63.81 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Стоит отметить, что американская валюта постепенно начинает повышать свои позиции. Аналитики сообщили, что к концу января цена доллара составит 63 рубля.

Во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в Саммит банке за 60.70 рубля, а продать валюту выгодно в Банке ФИНАМ за 59.65 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 64.00 рубля, а продать валюту выгодно в УМ-Банке за 62.70 рубля за один евро.