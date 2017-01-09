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Общество

1 февраля в Приморье завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ

В целом ЕГЭ в Приморье проходит успешно
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Три недели осталось у приморцев, чтобы определиться с предметами, по которым они будут сдавать ЕГЭ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 1 февраля никакие изменения в базу данных об участниках итоговой аттестации внести будет невозможно.

Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, в 2017 году планируется участие в ЕГЭ более 9 тысяч человек. В их числе – и выпускники прошлых лет. С 2015 года обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации является написание итогового сочинения (изложения), которое прошло в Приморье 7 декабря.

«Два экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение аттестата о среднем общем образовании. Выпускники прошлых лет и иностранные граждане также могут пройти государственную итоговую аттестацию. Для этого не позднее 1 февраля им необходимо подать заявление с указанием учебных предметов, по которым они будут проходить государственную итоговую аттестацию, включая обязательные», – отметили специалисты.

По словам директора департамента Оксаны Мартыненко, глобальных изменений в процедуре ЕГЭ не предвидится.

«Стоит отметить ряд моментов: что при написании экзамена в бланке №1 нужно быть очень внимательным, так как любые исправления и зачеркивания могут служить основанием не обрабатывать такой бланк для оценивания. Изменения коснулись выпускников прошлых лет: теперь период сдачи ЕГЭ для них будет определен в досрочный период (апрель 2017) и основной период (май-июнь 2017), но в резервные дни, когда ЕГЭ не сдают выпускники школ текущего года. Это будет сделано в целях совершенствования организационной работы по проведению ЕГЭ», – отметила она.

В 2017 году в крае в период проведения ГИА будет работать Ситуационный центр, в котором общественные наблюдатели будут обеспечивать контроль проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена (и аудиториях в частности) в формате онлайн-видеонаблюдения. Для этих целей будут привлечены студенты, родители, представители общественных организаций.

Оксана Мартыненко добавила, что в целом ЕГЭ в Приморье проходит успешно.

«За восемь лет участия в ЕГЭ средний балл по русскому языку стабильно повышался, с 50,53 до 62,07. Хорошие результаты показывали наши школьники и в математике. Отмечу, что с 2009 года в крае 100 баллов по математике набрали семь выпускников, по русскому языку – 52 выпускника. В сравнении с 2015 годом в 2016 году улучшились результаты (средний балл) по информатике, истории, английскому языку, математике, обществознанию и географии», – сообщила директор департамента.

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