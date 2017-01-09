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Общество

Дальневосточный гектар – каждому: осталось меньше месяца

Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как отметили в департаменте земельных и имущественных отношений, земля будет предоставляться в безвозмездное пользование сроком на пять лет.

«Ее можно использовать под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. После этого её можно будет оформить в аренду либо получить в собственность», – сообщили в ведомстве.

Напомним, закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья.

На конец года заявления о выделении участков в безвозмездное пользование подали 7734 человека, сейчас на рассмотрении находятся более двух тысяч заявок. Наибольшее количество заявлений на территории края поступило в Надеждинский, Шкотовский, Хасанский районы, это связано с их географическим расположением на морском побережье и близостью к Владивостоку.

Подать заявление на участие можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

«Выбрать дальневосточный гектар жители края также могут с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы». Эта работа организована по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Обязательным условием при получении гектара является наличие учетной записи на Едином портале госуслуг. Незарегистрированным посетителям сотрудники МФЦ помогут создать личный кабинет», –рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций.

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