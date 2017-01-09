Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа

Расследование продолжается

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

По факту смерти 13-летней девочки во Владивостоке проводится проверка, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что в пятницу, 6 января, на улицы Анны Щетининой, 29 школьница прыгнула с 24 этажа. Девочка упала на автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщила корреспонденту РИА VladNews старший помощник руководителя СУ СК по Приморскому краю Автора Римская, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.