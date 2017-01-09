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Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке

Родители бьют тревогу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В интернет-сообществах родители бьют тревогу после того, как 6 января 13-летняя девочка спрыгнула с крыши, сообщает РИА VladNews.

Сообщение призывает родителей обратить внимание на своих детей, а также на их странички в социальных сетях. В сообщении также приведены ссылки на странички погибшей девочки, а также ее трех подруг, которые также планировали прыгнуть. Об этом говорят их записи в социальных сетях.

У одной из девочек несколько часов назад на «стене» появилась запись «Всем пока. Я прыгаю, смотрите новости».

Отметим, что погибшая девочка 6 января на «стене» оставила точную дату свой смерти. На страничках у остальных девочек появилась дата 15.01.2017.

- О пропаганде суциидальные групп уже давно предупреждают, но во Владивостоке с этим столкнулись только сейчас. Родители, кто если не вы может оградить своих детей от этого. Берегите семьи и будьте внимательнее к своим детям. Да и чужих детей не бывает, - говорится в сообщении, которое «гуляет» по мессенджерам.

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