Команда «Босфор» вышла в полуфинал дворового хоккея на кубок главы Владивостока

Жителей и гостей Владивостока приглашают поддержать участников

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке состоялись игры первой группы турнира по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Путевку в полуфинал получила команда-ветеран любительского хоккея – команда «Босфор».

«Дворовый турнир по хоккею в зрелищности не уступает играм профессиональных хоккеистов. Команды нашего турнира состоят из обычных жителей города, которые проводили свое свободное время на муниципальных хоккейных коробках и решили попробовать себя в соревнованиях такого рода. Мы очень рады, что в этом году погода не подвела, да и зрителей немало - ребята, которые обычно тоже играют в хоккей на этих катках, теперь с интересом наблюдают за битвами. Наверняка многие из них в будущем примут участие в нашем любительском турнире», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

В первый день соревнований, 7 января, на лёд муниципальных хоккейных коробок вышли команды «Болотные вепри», «Бриз», «Босфор», «Ярость». Встреча этих команд закончилась со счетом: «Болотные вепри» - «Бриз» - 1:3, «Босфор» - «Ярость» - 4:0, «Босфор» - «Болотные вепри» - 9:1, «Бриз» - «Ярость» - 2:0.

Во второй день, 8 января, в хоккей сыграли «Болотные вепри» с «Яростью» в пользу первых (3:1), а также «Бриз» и «Босфор» в пользу второй команды (4:5). По итогам группового этапа больше всего очков набрала команда «Босфор», которая и вышла в полуфинал кубка по дворовому хоккею. Второе и третье места в группе поделили между собой команды «Бриз» и «Болотные вепри».

Напомним, в этом году в турнире принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы. По итогам оставшихся трех групповых этапов определятся еще 3 сильнейшие команды, которые выйдут в полуфинал. В предстоящие выходные станет известна вторая команда, которая продолжит борьбу за главный приз турнира.

Жителей и гостей Владивостока приглашают поддержать участников, хоккейные баталии будут проходить на придомовых и пришкольных коробках города. Информацию о турнире и предстоящих играх можно найти на сайте администрации Владивостока. Расписание предстоящих игр будет известно позднее.