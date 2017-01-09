Радио «ВиБиСи» отпраздновало день рождения!

24 года на волне общения 101,7 fm

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

1 января 2017 года свой день рождения отмечало легендарное мужское радио – радио «ВиБиСи»! В этом году 101,7 fm исполнилось 24 года. На волне 101,7 fm выросло ни одно поколение слушателей! Кстати, нужно отметить, что «ВиБиСи стало первой из радиостанций FM-диапазона во Владивостоке. Если сравнить возраст радиостанции с аналогичным возрастом человека, то можно сказать, что это ещё совсем молодой человек, который уже успел достигнуть немалого, но так много ещё впереди!

За все годы существования радиостанция славится не только качественным контентом, но и яркими проектами! Прошедший год для «ВиБиСи» не стал исключением и запомнился добрыми и яркими акциями. Например, грандиозный автомобильный радио-аукцион. На волнах 101,7 fm, разыграли 3 автомобиля - KIA Picanto, Nissan Moco и Volkswagen Jetta. Все торги начинались с одного рубля, а поучаствовать мог любой совершеннолетний гражданин РФ. Две машины ушли к нашим землякам, а вот третья – отправилась в Иркутск! Это доказывает, что география слушателей радиостанции не ограничивается только лишь Приморским краем.

В середине весны ведущие радиостанции устроили «Городское сафари» на квадроциклах. В рамках «Утреннего шоу» на «ВиБиСи» корреспондент выезжал на «охоту». Параллельно, ведущие оповещали слушателей в прямом эфире, давая намёк на месторасположение корреспондента в городе. Задача слушателей была очень простой - первым найти корреспондента. Победитель акции получал приз - сертификат на 1 час проката двух квадроциклов.

Не смотря на то, что целевая аудитория радиостанции – брутальные мужчины, радио «ВиБиСи» сделало огромный подарок и для прекрасной половины слушателей. Весной, в преддверии открытия байкерского сезона, на волнах 101,7 fm был объявлен фотоконкурс «Мото-Леди Весна-2016». В течение месяца редакция радио «ВиБиСи» принимала фото-заявки от участниц. В открытой группе «Радио ВиБиСи» на Фейсбуке специально дня этого конкурса был создан фотоальбом. За весь период конкурса было получено более двухсот фотографий. Организаторы сами не ожидали, что «Мото-Леди Весна-2016» вызовет подобный резонанс в байкерской среде. Победительницу определили путём народного голосования. Успех конкурса решили повторить перед закрытием байкерского сезона. По этому случаю был организован подобный конкурс, но уже под другим названием – «Мото-Леди-Осень-2016». Конкурс в осенней интерпретации вызвал не меньший интерес, чем весенний.

Ко Дню города радио «ВиБиСи» провело интересную акцию «Город в лицах». Всё, что нужно было сделать слушателям – это прислать свою фотографию на улицах Владивостока, на фоне достопримечательностей и пр. Авторы лучших фото были награждены призами, а сами работы стали частью поздравительной открытки городу! В день празднования Дня рождения Владивостока на площади был размещён пресс волл с картой Владивостока, где были размещены лучшие фотографии конкурса. Все желающие могли сфотографироваться на фоне карты!

В рамках акции «Не проезжайте мимо» радио «ВиБиСи» доказало, что в нашем городе живут добрые и отзывчивые люди. Ежедневно по будням ведущие радио «VBC» по очереди выезжали на дороги Владивостока и действовали по определённой инструкции. Механика была очень проста – остановить свой автомобиль, включить «аварийки» и ждать, когда водители проезжающих мимо машин проявят интерес. При этом водитель «сломавшейся» машины должен был голосовать, чтобы привлечь дополнительное внимание к себе. Кто только не останавливался – и таксисты, желающие подвести голосующего, и просто «шаровики», желающие добросить ведущего за небольшую плату. Узнав, что голосующему нужна помощь – исчезали со скоростью ветра. Но, всё же, большинство было тех, кто был готов помочь. Ведущие ежедневно придумывал новую легенду - спустило колесо или, например, «чего-то не заводится». И каждый раз находился тот человек, который безвозмездно соглашался помочь. Каково было удивление этих водителей – как только они припарковывались и подходили к аварийному авто, ведущий раскрывал карты и дарил ценный подарок своему спасителю. Причём, подарок был более чем актуальный на текущий момент – сертификат на замену автошин.

Помимо проектов, радиостанция может похвастаться ещё одним своим достижением, а именно, второе место на ежегодной российской премии «Radiostation Awards»! И радиостанция не намерена останавливаться на достигнутом! Ведь впереди ещё столько всего, что можно осуществить. На ближайшее время радио «ВиБиСи» планирует ещё больше акций, чтобы радовать своих слушателей! Коллектив радио «ВиБиСи» благодарит всех, кто ежедневно настраивает свой приёмник на волну 101,7 fm! Ведь смысл существования радиостанции в её слушателях. Поэтому, каждый день коллектив «ВиБиСи» работает и будет работать для того, чтобы радовать и настраивать на позитивную волну каждого, кто слушает 101,7 fm.