Ученые рассказали, чем опасен фаст-фуд

Сама еда не приносит никакого вреда организму

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что фаст-фуд опасен для человека, сообщает РИА VladNewes со ссылкой на Информинг.

Как заявили специалисты, главный вред «быстрой еды» вовсе не в составе приготовленных блюд, и даже не в способе обработки продуктов. Главной опасностью является упаковка. в которой хранится и подается фаст-фуд.

Как оказалось, чаще всего в состав такой упаковки входят фталаты,которые используются для производства различной тары и при строительстве. Так, попадая в организм человека, они негативно влияют на все обменные процессы.

Специалисты проанализировали десятки сетей быстро питания. Результат показал, что все они используют для перевозки, хранения и подачи тару с похожим составом. В ней содержались фталаты.

После чего эксперты решили проанализировать составь крови 8 тысяч добровольцев. Результат показал, что у любителей быстрой еды был повышен уровень фталатов, из-за чего их состояние здоровья ухудшалось. Поэтому они страдали заболеваниями, связанными с нарушением веществ, из-за чего у них развивалось ожирение, а также ухудшалась работа сердечно-сосудистой системы.