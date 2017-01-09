Владивостокский водитель устроил ДТП с участием опорной стены и дворника

Пострадал пешеход

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке водитель легкового автомобиля Subaru Impreza устроил ДТП с участием опорной стены и дворника; в результате выполнявший на момент аварии свои трудовые обязанности 33-летний мужчина получил ушиб мягких тканей головы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Потерпевший находится на амбулаторном лечении.

Установлено, что находившийся за рулем Subaru 23-летний автомобилист направлялся со стороны Некрасовской в сторону Фирсова. Но в какой-то момент водитель не справился с управлением и въехал в опорную стену, а после этого автомобиль развернуло на тротуар, где в тот момент находился дворник.

Авария произошла 3 января около 11:50 по адресу Камский переулок,3.