В столице Приморья практически на остановке "Проспект 100-летия Владивостока" 22-летний водитель автомобиля Toyota bB сбил 44-летнюю женщину: она шла по обочине дороги навстречу движению транспорта. В результате потерпевшая получила перелом 10-го ребра и была направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло на следующий день после Нового года, около 17:30 в районе дома по проспекту 100-летия Владивостока, 43.
Автомобилист сбил женщину около остановки во Владивостоке
Пострадавшая получила перелом ребраВладивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.
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