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Общество

Во вторник в Приморье похолодает на 10 °С

Температура воздуха понизится до −33 °С
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Погода в новогодние праздники порадовала приморцев своей благоприятной обстановкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Рабочая неделя началась с проходящего циклона, который принес в Приморье осадки в виде снега. Температура воздуха в крае сегодня −1…−6 °С, на севере до −10…−12 °С.

Завтра, 10 декабря, в Приморье похолодает на 8-10 градусов. Температура воздуха в некоторых районах ночью опустится до −33 °С, днем −12…−17 °С.

Во Владивостоке ожидается сильный северный ветер, температура воздуха −10…−12 °С, без осадков. На дорогах сколько.

По данным синоптиков, холодная погода сохранится большую часть недели.

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