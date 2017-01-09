Во вторник в Приморье похолодает на 10 °С

Температура воздуха понизится до −33 °С

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Погода в новогодние праздники порадовала приморцев своей благоприятной обстановкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Рабочая неделя началась с проходящего циклона, который принес в Приморье осадки в виде снега. Температура воздуха в крае сегодня −1…−6 °С, на севере до −10…−12 °С.

Завтра, 10 декабря, в Приморье похолодает на 8-10 градусов. Температура воздуха в некоторых районах ночью опустится до −33 °С, днем −12…−17 °С.

Во Владивостоке ожидается сильный северный ветер, температура воздуха −10…−12 °С, без осадков. На дорогах сколько.

По данным синоптиков, холодная погода сохранится большую часть недели.