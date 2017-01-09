Двое детей пострадали в авариях с грузовиками во Владивостоке на праздниках

Они ехали со взрослыми, которые протаранили припаркованные габаритные авто

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Двое несовершеннолетних пострадали в авариях с участием припаркованных грузовиков во Владивостоке во время новогодних праздников, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Первое ДТП произошло в новогоднюю ночь. В 4 часа утра водитель автомобиля Nissan Teana в районе дома по улице Крыгина, 49 не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик Hino. В результате столкновения 17-летний пассажир легковушки получил ушиб грудной клетки и направлен на амбулаторное лечение.

Вторая авария произошла также в темное время суток. 4 января около 23:20 в районе дома по улице Ивановской 4/1 автоледи за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero, направляясь со Светланской на Новоивановскую, не справилась с управлением и въехала в стоящий на обочине тяжеловоз Freightliner. В результате пострадали и сама 43-летняя автолюбительница, и ее 9-летняя дочь. У женщины - закрытый перелом правой ключицы, а у ребенка - ушиб правого плеча. Обе направлены на амбулаторное лечение.