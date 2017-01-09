Капитальный ремонт во Владивостокском цирке: почти как новый

Основные работы теперь кипят внутри

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Во Владивостокском цирке сняли строительные леса, и теперь он радует приморцев новым обликом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

За минувший год строители уложили 584 квадратных метра новой кровли, более двух тысяч квадратов витражей, почти восемь тысяч квадратов керамогранита на фасаде, 114 новых оконных блоков, более семи тысяч метров новых труб, залили более четырех тысяч черновых полов, установили почти 300 тонн арматуры и металлических конструкций. А начиналось все с демонтажа старых конструкций.

Площадь цирка – почти 12 тысяч квадратных метров, на пяти этажах – 312 различных помещений. Строители демонтировали не только старую обшивку стен, полов и потолков, но инженерные конструкции, внутренние системы водоснабжения и отопления, но одной из главных задач стало усиление несущих конструкций.

По словам подрядчиков, состояние некоторых систем цирка оказалось хуже, чем ожидалось, так появился новый манеж. Его основание уходит вниз на несколько метров от уровня пола, старые деревянные перекрытия заменили на бетонные опоры, конструкцию усилили промежуточной плитой, в результате новый манеж способен выдерживать серьезные нагрузки и позволяет проводить самые современные представления.

Работы по реконструкции фасада начались с наступлением тепла. В первую очередь в здании цирка заменили кровлю, уложили 584 квадратных метра голубой мембраны, под ней – цементная стяжка и утеплитель. В тон ей цирк одели в двухцветные витражи голубого и золотого оттенков, которые напоминают море и песок, что соответствует форме ракушки, в форме которой построен Владивостокский цирк. Фасад здания одели в светлые керамогранитные плиты, к осени строители завершили монтаж нового индивидуального теплового пункта.

Новую систему отопления запустили во Владивостокском цирке. Его мощность составляет 2,67 гигакалорий в час. Помимо штатного отопления через радиаторы предусмотрена и подача теплого воздуха через систему вентиляции. После запуска отопления рабочие приступили к черновой отделке помещений цирка. В первую очередь все поверхности покрыли специальным противогрибковым составом, это более 10 тысяч квадратных метров.

Но самое интересное действо, как и положено в цирке, происходило в зрительном зале – здесь устанавливали ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Около 40 тонн конструкций заливали бетонным раствором, параллельно проходили испытания новой манежной плиты.

К новому году фасад цирка украсили контурной подсветкой и сняли строительные леса – теперь он радует приморцев и гостей Владивостока новым обликом, а основные работы кипят внутри – завершить капитальный ремонт планируется к концу этого года. Об этом подрядчики доложили Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому в ходе визита главы региона на объект.

Так, в скором времени строители приступят к ремонту купола – в первую очередь его элементы обработают специальным огнеупорным составом в ходе ремонта предусмотрят специальные закладные элементы, соответствующие современным цирковым технологиям. Стены зрительного зала обошьют новыми акустическими панелями, в фойе, вестибюле и помещениях цирка завершат чистовую отделку, а при входе установят лифт для маломобильных граждан. Кроме того, для цирка закупят новое световое и звуковое оборудование. Все это позволит сделать его современным, красивым, комфортным и проводить здесь самые сложные представления на высшем уровне.

За 42 года работы Владивостокский цирк ни разу не ремонтировался капитально. За это время приморцы увидели более 300 удивительных и захватывающих представлений, а также выступления таких звезд, как Алла Пугачева, группы «Бони М» и «Модерн Токинг». Служить концертной площадкой цирк сможет и после капитального ремонта. По словам директора учреждения, первое представление в обновленном цирке будет грандиозным.

Отметим, в ходе демонтажных работ строители обнаружили во Владивостокском цирке множество удивительных вещей. Под обшивкой стен и старым паркетом оказались не только советские монеты и детские игрушки, но и старая печатная машинка, громоздкий громкоговоритель из гримерной артистов, знакомый многим звонок из фойе, зовущий зрителей на представление, номерки из гардероба и билетики по одному рублю и 50 копеек, каска советского солдата и красное знамя. В обновленном цирке планируют открыть музей истории одного из старейших учреждений культуры.