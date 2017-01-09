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Политика и экономика

В России начали действовать новые штрафы за неуплату налогов

Информацию можно будет предоставить лично в любую налоговую инспекцию
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В России начали действовать новые штрафы за неуплату транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Теперь гражданам необходимо до 31 декабря года следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким имуществом, самим уведомить налоговых инспекторов о машинах, земельных участках и квартирах-невидимках. В противном случае это будет расценено как утаивание собственности от налогов.

Информацию можно будет предоставить лично в любую налоговую инспекцию. Также можно поручить это своему представителю, либо направить по почте заказным письмом, либо передать в электронной форме по Интернету, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. На сайте ФНС размещена специальная форма. Она действует с 2014 года.

Это означает, что все собственники объектов-невидимок, которые были приобретены ими в 2015 году, уже в 2017 году могут быть привлечены к налоговой ответственности. За неуплату налогам им грозит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога за каждый объект налогообложения.

С 2017 года, получив сообщение от граждан об объектах-невидимках, налоговики по совокупности рассчитают налоги за три предшествующих календарных года, но при этом будет учитываться также момент возникновения права собственности на данный объект. Сумма налога будет зависеть от типа объекта налогообложения, от назначения и размера земельного участка, от мощности автомобиля.

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