Тихоокеанский флот был лучшим в ВМФ России

Подведены итоги 2016 года

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В 2016 учебном году подразделения, воинские части, тактические группы, надводные и подводные корабли и соединения Тихоокеанского флота приняли участие в 21 конкурсе профессионального мастерства, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В рамках состязаний проверялась готовность корабельных групп, кораблей, частей и подразделений береговых войск, морской авиации к выполнению задач по предназначению в море, воздухе и на берегу.

По итогам конкурсов, проведенных в Военно-Морском Флоте России в 2016 учебном году, призами главнокомандующего ВМФ отмечены экипажи эскадренного миноносца «Быстрый», подводных лодок «Подольск» и «Тверь» – за успешное выполнение учебных ракетных стрельб по морским и береговым целям.

Лучшей в состязаниях среди тактических групп ракетных катеров стала корабельная ударная группа ТОФ в составе ракетных катеров «Р-18» и «Р-19».

Призом главнокомандующего ВМФ награждён ракетный дивизион берегового ракетного соединения береговых войск ТОФ.

Экипажу подводной лодки «Могоча» не было равных в решении задач минных постановок.

Зенитный ракетный дивизион соединения морской пехоты береговых войск ТОФ стал лучшим по организации ПВО с отработкой задач по огневой и тактической подготовке с выполнением ракетных стрельб по воздушным целям.

Летчики морской авиации ТОФ стали первыми по противолодочной подготовке, ведению воздушного боя и отработке учебных задач минных постановок.

Флотские разведчики победили двух видах состязаний, а медицинская служба ТОФ признана лучшей в ВМФ.

Кроме того, главнокомандующий ВМФ России за высокие показатели в боевой подготовке, инициативу и профессионализм, проявленные в ходе проведения состязаний, поощрил более 10 офицеров ТОФ.