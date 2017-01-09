Тихоокеанский флот был лучшим в ВМФ России

В 2016 учебном году подразделения, воинские части, тактические группы, надводные и подводные корабли и соединения Тихоокеанского флота приняли участие в 21 конкурсе профессионального мастерства, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В рамках состязаний проверялась готовность корабельных групп, кораблей, частей и подразделений береговых войск, морской авиации к выполнению задач по предназначению в море, воздухе и на берегу.
По итогам конкурсов, проведенных в Военно-Морском Флоте России в 2016 учебном году, призами главнокомандующего ВМФ отмечены экипажи эскадренного миноносца «Быстрый», подводных лодок «Подольск» и «Тверь» – за успешное выполнение учебных ракетных стрельб по морским и береговым целям.
Лучшей в состязаниях среди тактических групп ракетных катеров стала корабельная ударная группа ТОФ в составе ракетных катеров «Р-18» и «Р-19».
Призом главнокомандующего ВМФ награждён ракетный дивизион берегового ракетного соединения береговых войск ТОФ.
Экипажу подводной лодки «Могоча» не было равных в решении задач минных постановок.
Зенитный ракетный дивизион соединения морской пехоты береговых войск ТОФ стал лучшим по организации ПВО с отработкой задач по огневой и тактической подготовке с выполнением ракетных стрельб по воздушным целям.
Летчики морской авиации ТОФ стали первыми по противолодочной подготовке, ведению воздушного боя и отработке учебных задач минных постановок.
Флотские разведчики победили двух видах состязаний, а медицинская служба ТОФ признана лучшей в ВМФ.
Кроме того, главнокомандующий ВМФ России за высокие показатели в боевой подготовке, инициативу и профессионализм, проявленные в ходе проведения состязаний, поощрил более 10 офицеров ТОФ.