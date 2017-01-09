Пассажирский автобус ушел в кювет в Приморье

Пассажирский автобус ушел в кювет в Спасске-Дальнем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
По предварительным данным, в транспортном происшествии никто не пострадал.
В настоящее время подробности устанавливаются.
Пассажирский автобус ушел в кювет в Спасске-Дальнем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
По предварительным данным, в транспортном происшествии никто не пострадал.
В настоящее время подробности устанавливаются.
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