Пассажирский автобус ушел в кювет в Приморье

Подробности устанавливаются

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Пассажирский автобус ушел в кювет в Спасске-Дальнем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

По предварительным данным, в транспортном происшествии никто не пострадал.

В настоящее время подробности устанавливаются.