Владивостокский водитель устроил ДТП с участием опорной стены и дворника 14:34, 09 января Владивостокский водитель устроил ДТП с участием опорной стены и дворника (Эксклюзив)
Автомобилист сбил женщину около остановки во Владивостоке 14:19, 09 января Автомобилист сбил женщину около остановки во Владивостоке (Эксклюзив)
Капитальный ремонт во Владивостокском цирке: почти как новый 14:12, 09 января Капитальный ремонт во Владивостокском цирке: почти как новый (Фото)
Новостная лента
Январь, 09 понедельник
14:49
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
14:49
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
14:48
Ученые рассказали, чем опасен фаст-фуд
14:34
Владивостокский водитель устроил ДТП с участием опорной стены и дворника Эксклюзив
14:19
Автомобилист сбил женщину около остановки во Владивостоке Эксклюзив
14:12
Капитальный ремонт во Владивостокском цирке: почти как новый Фото
14:07
Двое детей пострадали в авариях с грузовиками во Владивостоке на праздниках Эксклюзив
14:01
Тихоокеанский флот был лучшим в ВМФ России
13:51
Во Владивостоке вновь пройдут бесплатные занятия для дачников
13:43
Пассажирский автобус ушел в кювет в Приморье
13:33
Почти 300 аварий произошло в новогодние праздники во Владивостоке Эксклюзив
13:21
Приморский автолюбитель проверил леера на прочность
13:19
Приморский водитель опрокинул свой автомобиль в кювет Фото
13:08
Более четырнадцати тысяч человек посетили Приморский океанариум в новогодние праздники
12:45
Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники
12:40
Во Владивостоке заменили более 10 километров старых изношенных теплотрасс на новые Видео
12:29
Более полутысячи иностранцев отправлены на родину из Приморья
12:18
Беспримерная воля к жизни сделала леопардессу Алексу сенсацией 2016 года Фото
12:07
Диеты во время беременности негативно сказываются на здоровье ребенка, - ученые
11:58
Водительское удостоверение можно получить со скидкой
11:52
Посетители Сафари-парка смогли познакомиться с тигренком Шерханом Видео
11:47
Все демографические выплаты проиндексируют в Приморье в 2017 году
11:35
Четыре человека пострадали при ДТП в Приморье
11:24
В 2017 году человечество найдет внеземную жизнь, - ученые
11:24
Прощание с Гали Островской состоится во Владивостоке во вторник
11:11
Черный рынок алкоголя в Приморье "проредили" на Новый год: изъято более 600 литров спиртного
11:04
Владивосток провел новогодние праздники без серьезных коммунальных сбоев и происшествий
10:53
Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте
10:49
К Земле приближаются две кометы
10:44
Автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезался в иномарку Видео
10:26
Крупную партию спирта изъяли в магазине в Приморье
10:24
​«Адмирал» в Словакии уступил «Словану»
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Пассажирский автобус ушел в кювет в Приморье

Подробности устанавливаются
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Пассажирский автобус ушел в кювет в Спасске-Дальнем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

По предварительным данным, в транспортном происшествии никто не пострадал.

В настоящее время подробности устанавливаются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Почти 300 аварий произошло в новогодние праздники во Владивостоке
13:33, 09 января 2017 Почти 300 аварий произошло в новогодние праздники во Владивостоке

В 11 столкновениях травмы получили 14 человек

Приморский автолюбитель проверил леера на прочность
13:21, 09 января 2017 Приморский автолюбитель проверил леера на прочность

Никто не пострадал

Приморский водитель опрокинул свой автомобиль в кювет
13:19, 09 января 2017 Приморский водитель опрокинул свой автомобиль в кювет

Обстоятельства уточняются

Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники
12:45, 09 января 2017 Более 40 ДТП с тяжкими последствиями произошло в Приморье за новогодние праздники

Есть погибшие

Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте
10:53, 09 января 2017 Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте

Однако в сельский магазин пришли правоохранительные органы

Автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезался в иномарку
10:44, 09 января 2017 Автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезался в иномарку

Никто не пострадал

Крупную партию спирта изъяли в магазине в Приморье
10:26, 09 января 2017 Крупную партию спирта изъяли в магазине в Приморье

Этиловый спирт правоохранители выносили из торговой точки ящиками