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Общество

Более четырнадцати тысяч человек посетили Приморский океанариум в новогодние праздники

Школьники приезжали даже из Хабаровска
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В новогодние праздники особый интерес у жителей Приморья вызвал океанариум на Русском острове, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум.

Во время каникул заведение посетили не только приморские школьники, но и из Хабаровского края. Больше всего ребятам понравилось кормление байкальских нерп и морских котиков.

Как отмечают сотрудники океанариума, посетители не только посещали сам океанариум, но и гуляли по территории комплекса.

Стоит отметить, что посетители стали корректнее вести себя по сравнению с первыми месяцами после открытия, поэтому за новогодние праздники экспозиции практически не пострадали.

За семь дней Приморский океанариум посетили 13 тысяч 700 человек.

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