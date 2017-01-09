Во Владивостоке вновь пройдут бесплатные занятия для дачников

Первое в этом году занятие состоится 13 января

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Владивостокских садоводов и огородников приглашают на очередную серию познавательных лекций. Занятия стартуют уже в предстоящую пятницу, 13 января.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, первое в этом году занятие в школе садоводов и огородников состоится в пятницу, 13 января, в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15, 2 этаж.) Лекция будет посвящена вопросам разведения лиановых (актинидии и лимонника).

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало занятий в 14 часов.

Расписание ближайших занятий:

13 января - Лиановые (актинидия, лимонник);

20 января - Розы: виды, сорта, агротехника выращивания и размножения;

27 января - Георгины: виды, сорта, агротехника выращивания и размножения;

3 февраля - Тюльпаны: виды, сорта, агротехника выращивания и размножения.