Экономист: В 2017 году нужно вкладывать в золото и доллары

Уходящий год принёс хорошую прибыль тем инвесторам, которые делали ставку на рублёвые вложения

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Уходящий год принёс хорошую прибыль тем инвесторам, которые делали ставку на рублёвые вложения. Нефть выросла почти на 50 процентов, укрепляется национальная валюта, растут в цене акции и облигации отечественных эмитентов. Радуют и зарубежные рынки – американские акции подорожали примерно на 10 процентов. В будущем году тренд может измениться, но рынок всегда даёт возможность заработать тем, кто знает, как это делать. В 2017 году выгодно будет вкладывать в золото и доллар, - такой прогноз в эфире радио Sputnik сделал старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Роман Ткачук, сообщает РИА VladNews.

«Если говорить - в какой валюте держать деньги? Мне кажется, стоит держать в рублях и долларах. В последние годы наблюдается тенденция усиления доллара к остальным валютам, в частности, к евро. И в следующем году на повестке дня вопрос - будет ли паритет между долларом и евро? С большой вероятностью они сравняются в цене. Я бы отдал предпочтение доллару, по сравнению с евро, например. На мировых рынках назревает небольшой откат вниз. Дело в том, что ФРС США на последнем заседании намекнул, что будет более быстрый подъем ставок. Это сподвигает инвесторов смотреть больше в сторону качественных активов, отдавать предпочтение каким-то защитным активам. И, в частности, одна из идей на следующий год на мой взгляд - это золото, оно вновь может пользоваться популярностью. Так что часть сбережений можно вложить именно в этот актив», - заявил аналитик.

На фондовом рынке стоит обратить внимание на бумаги «Газпрома» и «Алроса», - рекомендует Роман Ткачук. А вот «Сбербанк» и «Роснефть» уже на исторических максимумах.

«На следующий год я бы рекомендовал покупать такие бумаги, как «Газпром», «Алроса». «Газпром» с целом отстает от роста остального российского рынка, и дивиденды компания может увеличить, и у нее сейчас ряд проектов интересных есть, которые она может реализовать. Я думаю, что «Газпром» может в следующем году выстрелить. Ну и у «Алроса» интересная дивидендная доходность, и, в принципе, компания активно растет, финансовые результаты растут, и операционные результаты растут. В тоже время, я бы отметил, что «Сбербанк» и «Роснефть» уже довольно дороги на текущих уровнях. Я не исключаю, что они продолжат рост, но возможна коррекция», - пояснил Роман Ткачук.