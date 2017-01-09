Названы лучшие мультики 2016 года

Кинокритики поделились своими эмоциями от просмотров

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Специалисты с наступлением нового года составили ежегодный рейтинг самых лучших мультипликационных картин за 2016 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Рейтинг лучших мультфильмов составили российские кинокритики Кирилл Илюхин и Дарья Лошакова, которые поделились своим впечатлением от просмотра.

Кубо. Легенда о самурае

«Кукольные мультфильмы - это мультфильмы, чья эпоха прошла и практически уже забыта. Гораздо проще сделать анимационную цифровую модель, которую можно быстро двигать и оперативно менять, чем делать куклу и снимать ее покадрово. Однако авторы «Коралины в стране кошмаров» помнят и любят такой тип съемки. Да, получается дорого и долго, но зато, увидев такой мультфильм один раз, вы уж точно не сможете его забыть и перепутать с каким-нибудь другим», - говорит Кирилл Илюхин.

«Кукольный мультфильм в 2016-м? Удивительно, но это факт! И «Кубо» был создан для тех, кто любит нестандартную анимацию и готов думать в кино, а не только жевать попкорн. Фанатам Миядзаки и фестивальным хитам прошлых лет «Тайна Келлс» и «Песнь моря» посвящается. Здесь красивая анимация и динамика блокбастера соединена с умным сюжетом и историческими реалиями средневековой Японии, показанными не так уж и гротескно и переврано. Интригующе, ярко, самобытно, любопытно», - соглашается с коллегой Дарья Лошакова.

Зверополис

«Мультфильмы про животных уже практически надоели. К счастью, антропоморфных не сказать, чтобы много, потому у «Зверополиса» было неплохое преимущество. Кроме того, у него были ленивцы, милый кролик, хитрый лис и вагончик харизмы у всех персонажей, что моментально сделало их любимцами интернета. И пусть это явно не самый лучший представитель жанра, у проекта огромный потенциал, потому крайней верю в то, что сиквел сможет удивить куда сильнее. Там авторам придется серьезнее подойти к сюжету, а не просто делать акцент на персонажах», - считает Кирилл Илюхин.

«Полностью согласна с коллегой. У «Зверополиса» поначалу не было никакого преимущества, но даже самые радужные надежды были оправданы: отличная история, милейшие персонажи, ужимки и повадки животных, переданные анимированным персонажам в ироничной форме — все это превратило «Зверополис» в одну из главных премьер 2016 года. И это именно тот случай, когда новость про сиквел вообще не вызывает раздражения», - снова соглашается с коллегой Дарья Лошакова.

Моана

«В завершении года удалось отличиться студии Disney со своей новой историей про очередную принцессу. В этот раз принцесса не только несовершеннолетняя, но прямо-таки экзотическая, причем без любовной линии, что вообще даже немного парадоксально. Но в остальном было все по-прежнему: невероятная работа с картинкой, отличная музыка и песни, много юмора и странных персонажей. Смотреть необходимо в добровольно-принудительном порядке. А потом еще разок», - высказывает мнение Кирилл Илюхин.

«В профессионализме Disney сомнений нет, однако аниматоры давно уже не выпускали ничего интересного и значимого в их звездой серии мультфильмов про так называемых диснеевских принцесс. «Принцесса и лягушка» не очень приглянулась зрителю, а вот «Моана» — стала неким прорывом. Сделано все аккуратно, без излишнего надрыва, но при этом интересно, вроде бы классический «Дисней», но при этом и современные тенденции не забыли. И конечно, очень красиво, музыкально и забавно», - выразила свой женский взгляд Дарья Лошакова.

Говоря об остальных новинках 2016 года, Кирилл Иллюхин выделил в числе тех, что заслуживают внимания:

Полный расколбас

Забудем про детей и семейное кино, ибо «Полный расколбас» никак не связан с этими двумя составляющими. Это черная, кровавая, жестокая и максимально пошлая комедия от Сэта Рогена со всеми вытекающими из нее последствиями. Смотреть такое можно только на не совсем трезвую голову, однако в любом случае эффект будет незабываемым — других подобных взрослых мультфильмов просто не существует, и они вряд ли когда-нибудь вообще появятся. Это кино настолько безумно смелое, что непонятно, как оно смогло пробиться на большие экраны.

Кунг-фу Панда 3

Мне не очень нравится этот «номинант», но так уж вышло что среди анимационных лент года не оказалось достаточно картин, которых я смог бы назвать «лучшими». Так что хорошим мультикам стоит отдать должное, как, например, «Кунг-фу Панде 3» за пельмешки, красивую анимацию и несколько действительно смешных шуток.

Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение

Отечественная анимация по большей части пугает, чем радует, а удивлять так и вовсе перестала уже очень давно. Однако продукция Wizart Animation — это не рядовая штамповка, а целенаправленно сделанные для международного рынка продукты. Подобно «Снежной королеве», «Волки и овцы» стали своеобразной пробой студии в новой теме. Да, вышло далеко не так красиво и задорно, как планировалось, но приятный просмотр будет обеспечен.

Со своей стороны Дарья Лошакова отметила следующие мультфильмы:

Тролли

Этот мультфильм можно считать редким анимационным случаем из 2016-го, когда захотелось не только пересмотреть мультфильм, ноя уже это и сделала. Причем российская озвучка с Димой Биланом и Викой Дайнеко вышла не хуже оригинальной, что является редкостью. Хотя песни пострадали, их можно было и не дублировать. Веселый, остроумный и оригинальный мульт с картинкой, в которую влюбятся дети, и юмором, который полюбится взрослым.

Тайная жизнь домашних животных

Первая треть и повадки животных, переданные аниматорами-создателями, здесь вышли лучше всего. Но в целом за оригинальность, сюжет, несколько героев и картинку лента вполне может войти в список лучших мультфильмов 2016 года. Надо отдать должное пиарщикам: трейлеры и промо-материалы просто заставили людей пойти в кино. Ответ на вопрос чем же занимаются домашние животные, пока мы живем своей жизнью вне дома в милом и забавном ключе и решили дать создатели «Тайной жизни».

В поисках Дори

Всем, чем привлекал нас «Немо» (визуальной красотой, минималистичностью и юмором), привлекает и «Дори», даже после 13 лет. Плюс Стэнтон знакомит нас с по-настоящему феерическими героями. Персонажи с плавниками и жабрами настолько колоритны, что позавидовать подобному составу характеров могут многие режиссеры полнометражных художественных фильмов. Новый фильм получился ярким, красивым, добрым и забавным — идеальная анимационная премьера, способная и кассу собрать, и зрителей порадовать, и награды заработать.