Во Владивостоке заменили более 10 километров старых изношенных теплотрасс на новые

Итоги 2016 года

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В минувшем году сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» вели ремонт и замену старых изношенных городских тепловых сетей на новые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В общей сложности за 2016 год проложено 10 километров новых теплотрасс.

Основные ремонтно–восстановительные работы велись по улицам: Терешковой, Луговой, Адмирала Юмашева, Баляева, Приходько, Жигура, 2-й Строительной, Невельского, Военному шоссе, Вязовой, Интернациональной, Нерчинской.

Новые трубы более широкие в диаметре, выполнены из прочных, современных материалов, что позволит избежать аварий и порывов на долгие годы вперед.

Также специалистам приходится ликвидировать повреждения на старых теплосетях, основной объем таких работ приходится на теплое время года. Так, в ходе весенних и летних гидравлических в 2016 году специалисты «ВПЭС» выявили почти 900 повреждений на теплосетях, все они устранены.

«Подобные работы выполняются ежегодно. Это позволяет поддерживать в рабочем состоянии городские теплосети, многие из которых проложены десятилетия назад», – сообщил директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев.

Работы по замене старых теплотрасс на новые будут продолжены и в 2017 году.