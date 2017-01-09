Более полутысячи иностранцев отправлены на родину из Приморья

Большинство из них - уроженцы Узбекистана

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Приморскому краю выдворили 577 иностранных граждан на родину, сообщает РИА VladNews. 65 % всех отправленных на родину нарушителей миграционного законодательства - граждане Узбекистана, 18 % - граждане Китая, 6% - граждане Таджикистана и Кыргызстана. Также в числе выдворенных в 2016 uоду были граждане Вьетнама, Армении, Украины, Турции, Белоруссии, Северной Кореи и другие.

Все выдворенные иностраннцы не имели документов, подтверждающих право на пребывание на территории Российской Федерации, и уклонялись от выезда на родину по истечению установленного срока. Судебные приставы по ОУПДС препроводили на пункты пропуска через границу для последующего выдворения.