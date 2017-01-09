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Общество

Беспримерная воля к жизни сделала леопардессу Алексу сенсацией 2016 года

Ученые стали свидетелями настоящего чуда
Фото: ФГБУ Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Специалисты «Земли леопарда» закончили цикл проверок фотоловушек и проанализировали полученные за последний год данные. Одним из главных открытий минувшего года стало обнаружение дальневосточного леопарда Leo 27F по имени Алекса – самки, которая ранее попала в объектив камеры с, казалось бы, смертельным увечьем, сообщает РИА МдфвТуцы со ссылкой на пресс-службу заповедника. 

Анализируя полученные с фотоловушек данные, ученые стали свидетелями настоящего чуда. Среди тысяч фотографий оказалось несколько кадров с кошкой, появление которой считалось практически невозможным. На снимке хорошо были видны индивидуальные пятна Leo 27F и огромный шрам, но при этом у зверя были явно здоровая походка и хвост "пистолетом". Чтобы убедиться, что увиденное не ошибка, специалистам пришлось не один раз сравнить «розетки» на теле «воскресшего» животного с паспортами всех пятнистых хищников «Земли леопарда». Однако факт оказался неоспорим: это именно Алекса, она не только жива, но и находится в прекрасной форме. Неизвестно, как ей удалось избавиться от петли, но она выжила, пройдя через невыносимую боль и проявив недюжинную силу воли.

Однако на этом удивительные открытия, сделанные благодаря фотомониторингу популяции дальневосточного леопарда, не закончились. Зимой 2016 года фотоловушки снова зафиксировали леопардессу-счастливицу, и на этот раз она была не одна. Преодолевая глубокие сугробы в центральной части национального парка, Алекса вела за собой двух маленьких котят, которые, как и их мама со шрамом, выглядели абсолютно здоровыми.

Обнаружение Алексы живой и с котятами стало для нас настоящей сенсацией для сотрудников заповедника. Судьбе наперекор леопардесса не только смогла выжить, но и нашла себе пару, а позже произвела на свет двух маленьких леопардов, в очередной раз доказав, что самые редкие из крупных кошек планеты – звери с невероятно пластичным поведением. Самка справилась со страшной раной, родила двух детенышей, вырастила их, добывала для них пищу и защищала от врагов в тайге. Это один из ярчайших примеров живучести дальневосточных леопардов, животных, которым чудом удалось избежать полного исчезновения, которые доказали, что способны не только выживать в суровых зимних условиях, но и научиться жить в непосредственной близости от людей.

Напомним, в 2014 году серьезную рану на теле леопардессы оставила браконьерская ловушка, когда любопытная Алекса на несколько недель покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. На территории КНР она наткнулась на изощренное орудие лова – металлическую петлю, которая смертельными путами захватывает тело своей жертвы, при движении медленно вгрызаясь в плоть. Увидев на фотографиях кошку с зияющей раной, специалисты мысленно ее похоронили, так как были уверены: надежды на спасение практически нет. В таких случаях оказать помощь животному невозможно, так как между моментом фиксации леопарда фотоловушкой и проверкой камеры может пройти немало времени.

Власти КНР выделили 1,5 миллиона гектаров земли для создания Национального парка тигра и леопарда, который на востоке будет граничить с «Землей леопарда». Финансирование новой территории уже началось, что позволяет в ближайшее время приступить к реализации мер, направленных на прямую на защиту редких животных. В первую очередь средства будут использованы для усиления борьбы с нарушителями заповедного законодательства и очистки лесов от старых браконьерских ловушек.

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