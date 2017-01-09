Водительское удостоверение можно получить со скидкой

Обращение через Единый портал госуслуг экономит не только время, но и деньги

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года граждане, зарегистрированные на Едином портале государственных услуг, могут получить услугу по регистрации транспортных средств или получению водительских удостоверений со скидкой, сообщает РИА МдфвТуцы со ссылкой на пресс-службу УМВД России.

Это возможно благодаря внесению изменений в пункт 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым размеры госпошлин за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0.7 в случае подачи заявления с использованием Единого портала государственных услуг.

При обращении граждан за государственной услугой по регистрации автомобиля или получению водительского удостоверения через Единый портал государственных услуг размер оплаты госпошлины будет снижен на 30 % .

Данная мера направлена на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде.

Теперь обращение через Единый портал государственных услуг сэкономит не только время, но и финансовые средства.