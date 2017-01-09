Ученые узнали, сколько раз в жизни человек занимается сексом

Специалисты узнали, как часто люди встречают свою истинную любовь

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследования выяснили, сколько раз в жизни человек занимается сексом, а также насколько часто люди встречают свою истинную любовь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что за свою жизнь человек имеет около 6000 половых контактов. Эксперты отмечаются, что, не смотря на эту цифру, «настоящие чувства» человек испытывает всего 6 раз за всю свою жизнь.

Как отмечают ученые, каждый человек за свою жизнь сталкивается с «безответной любовью», которая может появиться еще в детском возрасте. После чего данное чувство еще настигает человека, примерно 5-6 раз в жизни.