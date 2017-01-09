Прощание с Гали Островской состоится во Владивостоке во вторник

Одна из уникальнейших женщин Приморья ушла на 81-м году жизни

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Прощание с известным журналистом и театральным критиком, заслуженным работником культуры РФ, доцентом кафедры мастерства актера ДГИИ и одной из уникальнейших женщин Приморья Гали Яковлевной Островской состоится во вторник 10 января. Оно начнется в 12:00 в фойе здания Дальневосточного Государственного Института Искусств по адресу Владивосток, улица Петра Великого,3 "а", сообщает РИА VladNews.

Гали Яковлевна ушла из жизни после тяжелой болезни на 81-м году жизни. По желанию этой талантливой и светлой женщины ее кремируют.

Память об этой яркой незаурядной личности, внесшей существенный вклад в развитие театральной культуры Приморского края, сохранится в сердцах многих людей…