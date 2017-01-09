Все демографические выплаты проиндексируют в Приморье в 2017 году

Установленный коэффициент индексации составляет 1,035

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Более 60 миллионов рублей из краевого бюджета в 2017 году направят на индексацию ежемесячных пособий на детей из малообеспеченных семей, в том числе приемных, материнского капитала и других социальных выплат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Индексации подлежат все виды ежемесячных пособий на ребенка, которые выплачиваются за счет краевых средств.

На индексацию ежемесячного пособия на ребенка дополнительно направят 13 миллионов рублей, на региональный материнский капитал – более 10 миллионов рублей, на выплаты по содержанию приемных детей – более 18 миллионов. Компенсацию расходов на содержание детей в семьях опекунов проиндексируют в общем на 14 миллионов рублей.

Так, например, после индексации размер пособия одинокой мамы для Приморья составляет 926,64 рублей, а в северных районах края – 1 003,86 рублей. Проиндексировали в Приморье региональный материнский капитал.

Напомним, что в прошлом году размер единовременной выплаты семьям, в которых родился третий (последующий) ребенок составил 150 тысяч рублей. В 2016 году стоимость сертификата подросла до 155 250 рублей. В этом году она также будет проиндексирована.

Отметим, на территории Приморья сегодня действуют 54 меры социальной поддержки населения. Существенный объем пакета мер соцподдержки занимают демографические выплаты. Всего в Приморье выплачиваются 16 видов пособий для семей с детьми. Все они сохранены в полном объеме и проиндексированы.