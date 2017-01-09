Диеты во время беременности негативно сказываются на здоровье ребенка, - ученые

Специалисты провели эксперимент

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, что диеты во время беременности негативно сказываются на мышление ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Специалисты провели эксперимент с участием детей пятилетнего возраста, в ходе которого установили, что восприятие к точным наукам и логическому мышлению взаимосвязано с недостатком витаминов, поступающих в организм матери во время их вынашивания. Отмечается, что умение к математическим вычислениям и способность анализировать полученную информацию зависят от скорости работы мозга, которому также необходим витаминный ресурс.

По словам специалистов, недостаток питательных веществ появляется еще во время беременности. А это может сказать на умственных способностях будущего ребенка.