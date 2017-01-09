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Общество

Владивосток провел новогодние праздники без серьезных коммунальных сбоев и происшествий

Коммунальные службы Владивостока работали без сбоев
Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

С сегодняшнего дня, 9 января 2017 года, все службы быстрого и аварийного реагирования администрации города возвращены в режим обычного повседневного дежурства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Все предыдущие новогодние праздничные и выходные дни они работали в круглосуточном состоянии повышенной готовности. Помимо этого, в период подготовки к Новому году специалистами управления по делам ГО и ЧС, а также ЕДДС администрации Владивостока был проведен комплекс профилактических мероприятий.

Благодаря их четкой организованной работе Владивосток провел новогодние праздники без серьезных коммунальных сбоев и происшествий. При этом все временные локальные аварийные отключения света или воды оперативно ликвидировались в регламентные сроки. 

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