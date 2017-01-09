Автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезался в иномарку

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 января, на трассе Владивосток-Уссурийск произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

По словам очевидцев, водитель иномарки Toyota Probox не справился с управлением, вылетев на встречную полосу движения, совершил столкновение с Hyundai Solaris. Автомобили получили значительные повреждения.

Позже на этом же участке дороги еще один автомобилист не справился с управлением и врезался в леера.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Подробности устанавливаются.