В 2017 году человечество найдет внеземную жизнь, - ученые

В этом может помочь исследовательский аппарат "Кассини"

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В 2017 году человечество наконец-то найдет внеземную жизнь: так считают британские ученые, по предположениям которых жизнь может присутствовать на одном из спутников Сатурна. Материал, в котором был сделан соответствующий прогноз, появился в издании The Daily Mail, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Специалисты считают, что органическая жизнь за пределами Земли будет обнаружена исследовательским аппаратом "Кассини", который в данный момент изучает планетарную систему Сатурна.

"Ледяная луна Сатурна - Энцелад - является крайне перспективным небесным телом с точки зрения вероятности существования там микроорганизмов, ведь внутри этого спутника происходят уникальные процессы, провоцируемые гравитацией газового гиганта. Нам лишь остается каким-то образом обнаружить их. И в этом, я считаю, человечеству поможет аппарат "Кассини"", - заявляет профессор Саймон Фостер из Имперского колледжа Лондона.

Зонд "Кассини", напомним, был запущен в космическое пространство в 1997 году. И вот спустя два десятилетия аппарат все-таки найдет органическую жизнь за пределами нашей планеты, - уверены ученые.

Впрочем, даже если и не найдет, то ничего страшного - миссия "Кассини" и так помогла ученым собрать огромное количество ценных данных.