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Приморцы поставляли героин из Средней Азии

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в распространении наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе спецоперации также были задержаны двое жителей Находки и семейная пара, проживающая в поселке Екатериновка. По местам жительства подозреваемых полицейскими были изъяты наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, весы для взвешивания, денежные средства свыше 100 тысяч рублей.

Изъятое порошкообразное вещество, а также вещество бурого цвета, находящееся в шприцах, направлено на исследование. Экспертиза показала, что изъятое является героином.

Установлено, что участники группы использовали современные методы конспирации: операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Задержанные находятся под стражей.

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