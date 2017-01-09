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Общество

К Земле приближаются две кометы

Они должны пройти мимо нашей планеты
Фото: getbg.net Фото: getbg.net
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В рамках астрономического проекта NEOWISE в космическом пространстве были обнаружены сразу две кометы, приближающиеся к нашей планете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Об этом заявлено на официальном сайте Национального аэрокосмического агентства США.

Первая комета - небесное тело, зарегистрированное под индексом C/2016 U1 NEOWISE - было зафиксировано 21 октября 2016 года. Комета достигнет ближайшей к Солнцу точки своей орбиты 14 января 2017 года.

Второй космический объект - 2016 WF9 - в отличие от первого, обладающего ярко выраженными признаками кометы, лишен пылевого облака, то есть может быть и астероидом. Небесное тело сблизится с Землей 25 февраля 2017-го. Расстояние, которое будет отделять нас от астероида, составит порядка 50 миллионов километров. Это космическое тело было обнаружено 27 ноября 2016 года.

Обе кометы, как отмечают руководители проекта NEOWISE, не представляют угрозы для Земли.

NEOWISE - миссия по исследованию космоса, предполагающая обзор пространства Солнечной системы при помощи инфракрасного сканирования. В рамках программы уже было открыто некоторое количество новых объектов.

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