Пассивное курение женщины до зачатия оказалось опасным для мозга ребенка

Исследования продолжаются

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Американские ученые показали, что пассивное курение матери до зачатия может приводить к нарушениям развития мозга плода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Результаты работы представлены в журнале Toxicological Sciences.

Известно, что курение матери во время беременности повышает риск аномалий развития у плода. Пассивное курение в этот период может приводить к неврологическим, когнитивным и эмоциональным дефектам ребенка. При этом продолжительность эффекта и степень опасности пассивного курения изучены недостаточно. Например, неясно, может ли влиять на плод курение до зачатия.

Исследования в этой области осложняются тем, что моделирование курения на людях ограничено медицинской этикой, тогда как животные не способны полностью воспроизвести процесс. В частности, пассивное курение у животных приводит к дополнительному стрессогенному воздействию на органы дыхания и непредсказуемым последствиям. Такая схема делает эксперименты невалидными.

В качестве альтернативы ученые из Медицинской школы Университета Дьюка использовали табачный экстракт (TSE), который вводился мышам с помощью помпы. Инфузия проводилась трем группам самок с 10-дневным интервалом: до зачатия, на раннем сроке беременности и на позднем сроке беременности. Затем авторы изучали мозг их детенышей на предмет врожденных аномалий.

Дизайн эксперимента. / © Theodore A. Slotkin et al., Toxicological Sciences, 2017

Результаты показали, что наиболее выраженным эффект пассивного курения был на позднем сроке беременности. При этом у детенышей страдали, в частности, холинергические (регулирующие научение и память) и серотониновые (участвующие в формировании эмоциональной сферы) рецепторы мозга. Менее выраженным эффект был на раннем сроке, но также он наблюдался при инъекциях до зачатия.

Ученые отмечают, что механизм воздействия табачного экстракта на организм плода остается неизвестным. Предполагается, что нейротоксин меняет метаболизм или гормональный фон матери, и этот эффект сохраняется в течение нескольких дней. Кроме того, никотин может вызывать эпигенетические изменения в яйцеклетке, которые влияют на экспрессию генов, ответственных за работу мозга.