Мужчина отправился на охоту и до сих пор не вернулся

Поиски продолжаются

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Мужчина, отправившийся на охоту на Чукотке, пропал без вести, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

6 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу поступило сообщение о том, что 4 января 2017 из села Уэлькаль, городской округ Эгвекинот, выехал на охоту на снегоходе мужчина 1987 года рождения.

В этот же день из города Анадырь выехала поисковая группа, которая обследовала территорию от города Анадырь до села Уэлькаль с осмотром охотничьих домиков и балков в попутном направлении. Протяжённость маршрута составила около 130 км. Общее время в пути - 1,5 суток. С нарастающим итогом обследовано 380 кв км территории. Поиск результатов не дал.

Попутно поиск осуществляет и группа охотников, возвращающихся в город Анадырь, которые также сориентированы на поиск пропавшего. В готовности к вылету находится воздушное судно Ми-8, при улучшении погодных условий возможно его применение.

8 января в связи с неблагоприятными погодными условиями поиски не проводились.

При улучшении погодных условий сегодня, 9 января, запланировано продолжение поисковых мероприятий.