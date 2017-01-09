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Общество

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно
Фото: из Социальных сетей Фото: из Социальных сетей
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:

Счёт №40703810738000006071

БФ «Православие и Мир»

ИНН 7743069277

Реквизиты Банка:

БИК 044525225

ПАО Сбербанк

Корреспондентский счёт 30101810400000000225

Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.

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