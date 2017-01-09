Дальневосточных лесных котов из Приморья скрестят с домашними кошками

Краснокнижного зверя хотят сохранить ученые из Новосибирска

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Российские ученые планируют скрестить исчезающего дальневосточного лесного кота с домашней кошкой - и таким образом получить уникальный гибридный вид кошачьих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Об идее сотрудников Новосибирского государственного университета пишет ТАСС.

Такой гибрид, как отмечают ученые, является отличным способом сохранения краснокнижного вида, который в итоге обретет продолжение своей генетической линии.

Первые эксперименты по выращиванию эмбрионов, созданных при помощи экстракорпорального оплодотворения, уже были успешно проведены сотрудниками Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

"Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморского края не случайно - виду грозит тотальное вымирание, поэтому инициативы, направленные на сохранение этого и подобных исчезающих животных, являются приоритетным вектором нашей работы", - рассказал аспирант НГУ Валерия Кожевникова. По ее словам, с угрозой вымирания столкнулся не только дальневосточный лесной кот, но и, например, снежный барс, иберийская рысь и черноногая кошка. Сохранить эти виды планируется при помощи все тех же вспомогательных репродуктивных технологий, разрабатываемых в НГУ.