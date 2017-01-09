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В Приморье произошло 14 пожаров

Всего в регионе ликвидировано 38 возгораний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В период с 8 по 9 января в Приморье ликвидировано 18 возгораний, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

По оперативной информации источника, за прошедшие сутки в населенных пунктах на территории Дальневосточного региона огнеборцами ликвидировано 29 пожаров, из них в жилом секторе – 20. Наибольшее количество пожаров произошло в Приморском крае – 14 пожаров.

Для ликвидации возгораний и пожаров в регионе привлекались 376 человек и 95 единицы техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено. 

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