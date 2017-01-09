Первая рабочая неделя началась со снега и похолодания во Владивостоке

Приморье накрыл циклон, который принес в край снег и похолодание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Первая рабочая неделя началась со снега. По прогнозам синоптиков, завтра, 10 января, в крае заметно похолодает.
Приморье накрыл циклон, который принес в край снег и похолодание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Первая рабочая неделя началась со снега. По прогнозам синоптиков, завтра, 10 января, в крае заметно похолодает.
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