Первая рабочая неделя началась со снега и похолодания во Владивостоке

Циклон накрыл Приморье

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Приморье накрыл циклон, который принес в край снег и похолодание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Первая рабочая неделя началась со снега. По прогнозам синоптиков, завтра, 10 января, в крае заметно похолодает.