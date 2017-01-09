В Приморье в 2017 году может произойти сильное землетрясение

Прогноз ЧС в регионе на год

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В Приморье в 2017 году сохранится риск сильного землетрясения или цунами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Об этом и многом другом - в прогнозе ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на год.



Основные параметры чрезвычайной обстановки и оправдываемость годового прогноза чрезвычайных ситуаций в 2016 году.



Долгосрочным прогнозом чрезвычайных ситуаций на 2016 г. были определены основные тенденции чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории края:

- сохранение общего количества ЧС в пределах среднемноголетних значений;

- сохранение количества техногенных ЧС на уровне среднемноголетних значений;

- сохранение количества природных ЧС в пределах среднемноголетних значений (с ростом масштаба ЧС, при формировании стихийных бедствий, с аномальными параметрами).

С начала 2016 года по 16.12.2016 на территории Приморского края произошли 3 чрезвычайные ситуации и 84 социально-значимых происшествия.

Количество ЧС природного характера в 2016 г. уменьшилось по сравнению с 2015 г. на 67 %. За 2016 г. - 1 (2015 г. – 3 ЧС).

Количество ЧС техногенного характера в 2016 г. не изменилось по сравнению с 2015 г. За 2016 г. – 2 (2015 г. - 2 ЧС).

Количество ЧС биолого-социального характера ЧС не изменилось по сравнению с 2015 г. За 2016 г. – 1 (2015 г. - 1 ЧС).

Чрезвычайные ситуации:

30.03.2016 в Черниговском МР во время планового учебного полета произошел отказ двигателей самолета Су-25 МО РФ, что привело к падению самолета на огород дома по адресу: ул. Партизанская, 155б села Черниговка Черниговского МР. Летчик катапультировался. В результате падения самолета жертв и пострадавших нет.

02.04.2016 г. в Надеждинском МР произошла жесткая посадка вертолета ЕС 130 во время совершения рейса по контракту с а/п Озерные Ключи в п. Безверхово. Сигнал бедствия был получен в районе п. Тавричанка, севернее 3,5 км. К поискам привлекались: спасатели Приморской Краевой ПСС, спасатели Владивостокского ПСО ДВРПСО и группа СПСЧ. Вертолет найден, пилот погиб.

29-30.08.2016 г. на территории Приморского края в результате прохождения тайфуна «Лайонрок» выпало до 3-х месячных норм осадков. Наибольшее количество осадков выпало в Лазовском МР (68 мм), Кавалеровском МР (83 мм), Тернейском МР (88 мм), Хасанском МР (121 мм).

В результате выпадения осадков на территории края подверглось подтоплению 25 муниципальных образований (5 городских округов: Дальнегорский ГО, Лесозаводский ГО, Находкиский ГО, Уссурийский ГО, Дальнереченский ГО и 20 муниципальных районов Анучинский МР, Дальнереченский МР, Кавалеровский МР, Кировский МР, Красноармейский МР, Лазовский МР, Михайловский МР, Октябрьский МР, Ольгинский МР, Партизанский МР, Пожарский МР, Тернейский МР, Ханкайский МР, Хасанский МР, Хорольский МР, Чугуевский МР, Шкотовский МР, Яковлевский МР, Надеждинский МР, Черниговский МР), 170 населенных пунктов (в том числе 83 населенных пункта, в которых подтапливались только придомовые территории), 5841 жилых домов с населением 19047 человек, в том числе 3510 детей, 10767 приусадебных участков, 29300 га сельскохозяйственных земель, 18 социально-значимых объектов. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях с 9875 домами, в которых проживает 33420 чел. Отсутствовала связь с 50 населенными пунктами с населением 28858 чел. Наблюдались переливы на 43 участках дорог общей протяженностью 221 км, оставались отрезанными 48 населенных пунктов в 12 МО с 5825 домами, в которых проживает 32472 человека. Было повреждено 72 автомобильных моста. Потенциально опасные объекты, скотомогильники и кладбища в зону подтопления не попали.

На реках края отмечался подъем уровня воды до отметок опасного гидрологического явления, на некоторых реках были превышены исторические максимумы.

01.11.2016 г. Распоряжением Губернатора Приморского края №203-рг от 01.11.2016 введены ограничительные мероприятия на территории Уссурийского ГО сел Богатырка и Новоникольск, Постановлением Главы Уссурийского ГО от 01.11.2016 №130 с 16.00 (хбр) 01.11.2016 в пределах населенных пунктов был введен режим функционирования - чрезвычайная ситуация муниципального характера, обусловленная выявлением больных овец с подозрением на заболевание оспой овец. Для уточнения диагноза отобранный патологический материал был отправлен в ФГБУ ВНИИЗЖ г. Владимира - результаты анализов подтвердились.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ЧС уменьшилось в 2 раза.

Количество пострадавших в результате ЧС в 2016 г. уменьшилось по отношению к предыдущему году в 8 раз и составило 1 чел. (2015 г. - 8 чел.)

2. Оценка количества ожидаемых чрезвычайных ситуаций в 2017 г.

Существующие статистические данные, используемые при подсчётах ЧС, позволяют оценить ожидаемое количество чрезвычайных ситуаций в 2017 г. на уровне до 4 - 6 ЧС в год. При этом соотношение ЧС по видам оценивается в пределах:

- ЧС природного характера до 1-2 ЧС в год (28 %);

- ЧС техногенного характера до 2 – 3 ЧС в год (44 %);

- ЧС биолого-социального характера до 1 – 2 ЧС в год (28 %).

2.1. Оценка угрозы возникновения цунами:

ЧС обусловленных цунами в 2016 г. на территории Приморского края не зарегистрировано. В 2017 году вероятность возникновения сильного цунамигенного землетрясения (в том числе на сопредельных территориях) и последующим воздействием цунами на территории края сохраняется в любое время в течение всего года.

2.2. Оценка количества чрезвычайных ситуаций, обусловленных деятельностью опасных явлений на территории Приморского края на 2017 г.

В Приморском крае ОЯ чаще наблюдаются летом – в июле, августе, а это значит, что на первом месте по повторяемости стоят очень сильные дожди (количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее). Из всего числа ОЯ на их долю приходится 52 %.

На осадки смешанного характера и снегопады приходятся - 34%, на очень сильный ветер (скорость ветра 25м/с и более, для прибрежных районов - 35 м/с и более) – около 5%, а на остальные - не более 1%.

Помимо летних месяцев, на втором месте по повторяемости ОЯ выделяются январь, апрель, а реже всего они отмечаются в мае и декабре.

На побережье число случаев с ОЯ несколько меньше, но здесь кроме сильных осадков отмечаются и другие ОЯ (гололедно-изморозевые отложения, очень сильный ветер). Наиболее часто ОЯ регистрировались в Тернейском районе (18-21 случай), во Владивостоке – 19, в Находке, Лазовском и Ольгинском районах 11-13, в Уссурийском и Красноармейском районах - 9-11. В континентальных районах края отмечалось, в основном, от 3 до 7 случаев опасных явлений.

2.3. Оценка количества чрезвычайных ситуаций обусловленных деятельностью тайфунов.

Для территории восточного побережья Дальнего Востока наиболее характерен сценарий, когда тропические вихри, значительно потеряв свою силу, трансформируются в циклоны, хотя зарегистрированы случаи (1956, 1979, 1984, 1989, 1990, 1994, 1999, 2004, 2011, 2012, 2015 и 2016 гг.) выхода тайфунов с Желтого моря на территорию Приморского края. Статистика периода наблюдений с 1956 по 2016 гг. показала, что выход тропических и экс-тропических циклонов на территорию Приморского края происходит не ежегодно, и не все районы одинаково подвержены их влиянию. Основной сезон выхода тайфунов на территорию Приморья продолжается с марта по сентябрь. В период с марта по июль и в октябре они появляются крайне редко, а наибольшая повторяемость тайфунов отмечается в августе и сентябре, где под их влиянием территория Приморского края может оказаться до двух раз.

2.4. Оценка угрозы чрезвычайных ситуаций в период отопительного сезона.

Несмотря на близость моря, температурный фон в Приморье в холодное время года значительно ниже среднеширотного, особенно на юге края. Например, во Владивостоке средняя температура января (-13,4°C), а в городе Уссурийске (-19,0°C), что на 9°C ниже, чем в Москве.

Осенью сроки начала отопительного сезона приходятся обычно на 10 – 14 октября, в северных – на последние числа сентября, а в южных районах на 19 – 21 октября. В наиболее теплые годы начало отопительного сезона сдвигается на 27 – 28 октября, а на южном побережье – 1 ноября. В наиболее холодные годы отопительный сезон начинался в северных районах края в период 22 – 29 сентября и 2 – 10 октября – в южной половине. Осенью между первым понижением средней суточной температуры до 8°C и устойчивым её переходом разница во времени составляет примерно около 3 - 6 дней.

В этом году сроки начала отопительного сезона были позднее среднемноголетних значений на 4 - 7 дней и продлились с 12 октября по 20 ноября, социально-значимые объекты края были подключены в период с 5 октября по 15 октября. По сравнению с предыдущим годом начало отопительного сезона произошло позднее на 3 суток, что было обусловлено повышенным температурным фоном в осенний период.

На рисунке 1 и 2 представлены средние, а также самые ранние и поздние даты начала отопительного периода по краю.

















Во Владивостоке за последние 30 лет средняя продолжительность отопительного периода составила 196 дней, а средняя температура -3,6°C, что на 0,3°C выше по сравнению со средней температурой, опубликованной в СНиПе 23-01-99*. Самым холодным (-5,7°C) и одновременно самым коротким (175 дней) оказался отопительный период 1998-1999 гг., а самым теплым (-1,1°C) в 2001-2002 гг. За 30 лет наметился положительный тренд в сторону уменьшения продолжительности отопительного сезона (3-4 дня /10 лет), а также положительный тренд (0,1°C/10 лет) средней температуры.

Аналогичная картина наблюдается и в большинстве районов края, где продолжительность отопительного периода сократилась в среднем на 1-3 дня, а в г. Находка, ряде населенных пунктов Лазовского, Яковлевского, Спасского, Черниговского муниципальных районов на 5-8 дней, при этом температура за отопительный период выросла на 0,5-1,0°C.

Отопительный период 2016-2017 гг. по средней температуре воздуха предполагается на уровне среднемноголетних значений.































3. Долгосрочный прогноз природных чрезвычайных ситуаций.

Группу источников ЧС природного характера характерных для Приморского края составляют: землетрясения (в том числе цунамигенные), снегодождевые паводки, природные пожары, сильные ветры, сильные осадки, засуха и низкие температуры.

Исходя из анализа повторяемости, возможен выход до двух сильных тайфунов на территорию южной половины края (предположительно в августе - сентябре) с возможностью распространения на всю территорию края. Заблаговременность прогноза для данного события составляет не более трёх суток, наиболее вероятная гарантированная заблаговременность оповещения о выходе тайфуна – одни сутки. Масштабы чрезвычайной ситуации (нарушение условий жизнедеятельности населения) при выходе тайфуна на территорию юга и юго-востока Приморского края могут достигнуть до федерального характера при несвоевременном принятии превентивных мер.

3.1. Прогноз возможной паводковой обстановки на 2017 г.

Анализ ледовой обстановки, водности рек при установлении ледостава, которые вошли в зимний режим при параметрах несколько выше средних многолетних значений, величины снежного покрова, которая по данным маршрутной снегосъемки от 10 декабря показала неравномерное распределение снегозапасов по территории края (высота снежного покрова в центральных районах края в бассейнах рек Уссури, Арсеньевка, Большая Уссурка, Малиновка, Бикин превышает норму для этого периода времени в 1,2-1,8 раза. В юго-восточных и восточных районах края (бассейны рек Японского моря), а также в бассейне р. Илистая высота снега близко и до 50% меньше нормы. В западных и южных районах края (бассейны рек оз. Ханка, р. Раздольная) высота снега превышает норму для этого периода времени в 2,4-3,2 раза), среднесуточной температуры воздуха в декабре 2016 г., прогнозируемой температуры на период январь-апрель 2017 г. позволяет прогнозировать прохождение весеннего ледохода 2017 г. (до формирования снегозапасов в феврале-марте 2017 года) при параметрах выше среднемноголетних значений, с высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального характера. Однако прогноз будет корректироваться, так как немаловажное значение в период снеготаяния будет иметь уровень снежного покрова, ожидаемый температурный фон в весенний период и количество осадков. Сроки весеннего паводка ожидаются с третьей декады марта до середины апреля. В летне-осенний период паводковая обстановка будет зависеть прежде всего от прохождения циклонов и тайфунов. Исходя из статистических сведений о высоких дождевых паводках за период 1962-2016 г. наиболее подвержены затоплению Спасский и Чугуевский муниципальные районы, городской округ Спасск-Дальний (р. Спасовка, р. Кулешовка, верховье р. Уссури).

По многолетним наблюдениям имеется вероятность заторных явлений на 11-ти участках рек Уссури, Большая Уссурка, Спасовка, Арсеньевка, Марьевка, Илистая и Малиновка в 6-ти муниципальных образованиях (Спасский, Яковлевский, Красноармейский, Кировский, Дальнереченский и Черниговский МР). При формировании заторов уровни воды могут достигнуть критериев опасных отметок и привести к подтоплениям населенных пунктов, 12 участков автомобильных дорог местного значения протяженностью 73,6 км и 18 автомобильных мостов, попадающих в зону воздействия паводка.

При формировании условий по повышению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (обусловленных подтоплением жилых домов, пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных угодий и автомобильных дорог), будут дополнительно доводится в среднесрочных и краткосрочных прогнозах.

3.2. Прогноз обстановки в пожароопасный период 2017 г.

Лесные пожары в Приморье относятся к наиболее мощному природному фактору, существенно изменяющему состояние лесных экосистем. Специфика природно-климатических условий края, где зимы бывают относительно малоснежными, а весенний и осенний периоды отличаются засушливостью, накладывает определенный отпечаток на горимость лесов.

По данным многолетних наблюдений (более 40 лет) в Приморском крае наибольшее количество природных пожаров возникает в весенний пожароопасный период (апрель-май). До 70% пожаров от общего числа пожаров за пожароопасный сезон, и до 85% - по площади.

Наивысшей степенью пожарной опасности в весенний период подверглись леса южного и западного лесопожарного района. Это объясняется наличием на юге края больших площадей сухих дубовых насаждений, пустырей, изреженных лесов, гарей.

Пожароопасный сезон 2016 года в крае начался с 12 марта, что на 15 дней раньше по сравнению с 2015 годом (с 27 марта).

Массовая вспышка лесных пожаров в Приморье произошла с 27 марта (2015 г. -23 апреля) с продвижением с юго-востока (Шкотовский, Кавалеровский МР) на север края. В этот период возникли низовые пожары, преимущественно в лиственных лесах и на непокрытых лесом территориях лесного фонда, а также землях сельхоз-назначения и запаса.

Летний пожароопасный период характеризовался единичными очагами лесных пожаров малой площади, что было обусловлено наличием «зеленого покрова» и большим количеством осадков. Наибольшей горимости подвергались смешанные леса центральной части края.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных природной пожарной опасностью в 2017 году, с учетом данных предыдущих лет прогнозируется выше среднемноголетних значений, характер которых, скорее всего, будет локального уровня. При этом возникновение природных пожаров на территории края во многом будет зависеть от погодных условий в весенне-осенний период. В связи с этим прогнозировать пожарную обстановку можно с заблаговременностью не более чем за 5 дней.

Наибольшей пожарной опасности могут подвергнуться северные (Тернейский, Пожарский и Красноармейский) районы края в отдаленных, транспортно-недоступных, с сильно пересеченным горным рельефом местах.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется с первой декады апреля по начало июня на лесных и нелесных площадях по причине схода снежного покрова, проведения отжигов сухой растительности населением и длительным отсутствием осадков, где пожары могут принять массовый характер. В летний период, в связи с сезонным увеличением количества осадков, количество природных пожаров снизится. С начала октября вновь произойдет сезонное увеличение количества пожаров, обусловленное уменьшением количества осадков и проведением населением отжигов сухой растительности.

3.3. Прогноз чрезвычайных ситуаций обусловленных циклонической деятельностью на 2017 г.

По результатам многолетних наблюдений сезонное усиление циклонической деятельности на территории края ожидается с августа по октябрь. Влияние циклонов сохранится на среднемноголетнем уровне, что может вызвать чрезвычайные ситуации до межмуниципального характера с вероятностью 0,3, до муниципального характера с вероятностью 0,7.

3.4. Прогноз чрезвычайных ситуаций, обусловленных экзогенными геологическими процессами в 2017 году.

На территории Приморского края – активность процесса речной береговой и овражной эрозии в 2017 году ожидается в пределах прошлогодних значений. Значительная активность процесса ожидается в период весеннего снеготаяния и выпадения атмосферных осадков в виде мокрого снега (в марте – начале апреля) и дождя.

Оползневые процессы ожидается в пределах среднемноголетней активности процесса. Активизация процесса будет наблюдаться в весенний период (апрель - май) в связи с предполагаемым повышенным температурным режимом, что вызовет активное снеготаяние и значительным количеством выпавших атмосферных осадков.

Активность наледеобразования в 2017 году не превысит прошлогодние и многолетние уровни в связи с незначительной обводнённостью склонов в осенний период и плавным понижением температуры воздуха, что способствовало снижению уровня подземных вод.

3.5. Прогноз чрезвычайных ситуаций, обусловленных несанкционированным выходом населения и техники на лед.

Количество случаев провалов людей и техники под лед водных объектов края сохранится на уровне среднемноголетних значений. С февраля по март месяц, в период взлома припайного льда возможны случаи выноса рыбаков на льдинах в открытое море. Наибольшее количество провалов ожидается на прибрежной акватории в бухтах Новик, Рында, Воевода города Владивосток, в северной части Амурского залива, в бухте Новгородская п. Посьет Хасанского района – местах массового выхода населения для подледного лова

Очищение морских заливов ото льда ожидается в конце марта – начале апреля, в период снижения пика морской рыбалки на корюшку, навагу и Приморскую сельдь.



Долгосрочный прогноз техногенных чрезвычайных ситуаций.



В 2017 г. количество техногенных ЧС прогнозируется до 3 штук. В общей структуре техногенных ЧС будут преобладать: крупные автотранспортные аварии до 35%, аварии на судах до 25 %, аварии на железнодорожном и авиатранспорте до 25 %, аварии на промышленных предприятиях при нарушении технологических процессов до 15%.

В зимний период происходит сезонное увеличение количества техногенных ЧС. Это вызвано значительным возрастанием нагрузок на системы тепло и энергоснабжения населенных пунктов и производственных объектов в холодное время года, тяжелыми условиями эксплуатации технологического оборудования при больших перепадах суточной температуры и влажности воздуха, общим износом оборудования, деформацией грунта при промерзании, комплексами опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, «человеческим фактором».

4.1. Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС, обусловленных автомобильными авариями.

Чрезвычайные ситуации, при ДТП исходя из статистических данных, происходят, в основном, на междугородних трассах при столкновении транспортных средств на высоких скоростях.

Существует вероятность ДТП с тяжелыми последствиями в значительной степени по причине «человеческого фактора», несоответствия пропускной способности и состояния дорог, ремонтно-восстановительными работами, в том числе их неправильной организацией, нарушение пешеходами ПДД, а также комплексом опасных и неблагоприятных погодных явлений (в осенне-зимний период: снег, снег с дождем, метель, гололедные явления, в весенне-летний: дождь, сильный ветер, туман), нарастающего количества автомобильного транспорта, в том числе большегрузного. В теплый период времени, возможно, возникновение ДТП с участием мототранспорта, в том числе среди несовершеннолетних по причине сезонного фактора.

4.2. Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на судах.

Ввиду возможного нарушения правил эксплуатации судов в сочетании с ком­плексом неблагоприятных метеоусловий (волнение моря, туман, сильные осадки) сохраняется вероятность (0,4) возникновения ЧС и аварийных ситуаций на акватории залива Петра Великого и в Японском море, в том числе с угрозой нефтеразливов, в связи с нарушением правил судовождения, износом основного оборудования и обледенением судов в зимний период времени.

В летний период возможны аварийные ситуации, связанные с нарушением правил эксплуатации маломерных судов.

4.3. Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на авиационном транспорте.

Количество авиационных происшествий сохранится на уровне средних показателей, причинами которых может явиться нарушение правил подготовки и выполнения полетов, высокий износ и низкий темп обновления авиационного парка, «человеческий фактор».

4.4. Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на железнодорожном транспорте.

При сохранении существующих темпов роста грузооборота, существует вероятность аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте, в том числе при перевозке опасных грузов.

4.5. Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Учитывая высокую степень изношенности тепловых, водопроводных сетей и устаревшего оборудования, отсутствие финансовых и материальных средств для проведения капитального ремонта технологического оборудования, «человеческий фактор», а также комплекс опасных и неблагоприятных метеорологических явлений вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства сохраняется на всей территории края.

В зимний период вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций возрастает в связи с увеличением нагрузки, поздней осенью и ранней весной резким перепадом дневных и ночных температур воздуха.

4.6. Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС, обусловленных пожарами на объектах жилого, социально-бытового и культурного назначения.

Уровень пожароопасности на объектах жилого, социально-бытового и культурного назначения, сопровождающийся гибелью людей, значительно повышен. Основной причиной пожаров в жилом секторе является «человеческий фактор», ветхость жилого фонда, неисправностью электропроводки и печного отопления.

В осенне-зимний период уровень пожароопасности повышается в связи с использованием бытовых электронагревательных приборов, определенный процент которых кустарного производства, а также применение не сертифицированных пиротехнических изделий (в особенности в период новогодних праздников).

4.7. Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС, обусловленных пожарами на промышленных объектах.

Учитывая высокую степень изношенности оборудования котельных (52%), техническое состояние электрических сетей (53%), трансформаторных подстанций и дизельных станций (58%), а также нарушение производственной дисциплины (человеческий фактор), существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций.

5. Долгосрочный прогноз биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.

В 2017 году на территории Приморья прогнозируется до 2 биолого-социальных ЧС. Количество прогнозируемых ЧС связано с массовыми выездами за рубеж в эндемично опасные страны, сохраняющимся риском ухудшения эпизоотической и эпифитотической обстановки.

5.1. Прогнозируемая санитарно-эпидемиологическая обстановка.

В течение 2017 года сохранится вероятность возникновения групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения (причины: нарушение технологии приготовления, условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов, несоблюдение гигиенических норм в местах организации общественного питания, употребление некачественной питьевой воды).

В осенне-зимний период увеличивается риск вспышек болезней с воздушно-капельным механизмом передачи (ОРЗ, ОРВИ, грипп) без достижения критериев ЧС, что обусловлено - среднесуточным колебанием температуры, низким температурным фоном, массовым скопление людей в помещениях социально-культурного назначения и в общественном транспорте. Заболевания преимущественно прогнозируются среди детей дошкольного и школьного возраста.

В купальный сезон сохраняется вероятность инфицирования острыми кишечными инфекциями и паразитарными болезнями населения в результате использования запрещенных мест для купания и отдыха, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

В весенне-летний период прогнозируется среднестатистический уровень заболевания клещевым энцефалитом, относительно среднемноголетнего уровня заболевания, составляющего 2,5 человека на 100 тыс. населения при стандартном отклонение ± 1,1 чел. без учета акарицидных обработок и с учетом проведения акарицидных обработок 1,1 чел. на 100 тыс. населения при среднеквадратичном отклонении ± 0,4.

Также в третьей декаде августа и сентябре месяце возможен риск отравления рыбой-собакой (род Фугу), при котором наблюдаются общие признаки остро (быстро) наступившей смерти в виде разлитых темно-синюшных трупных пятен венозного полнокровия внутренних органов, жидкого состояния крови.

5.2. Прогнозируемая эпизоотическая обстановка (по видам болезней животных).

Сохраняется вероятность (до 0,4) случаев возникновения инфекционных, паразитарных заболеваний животных ящуром типа «Азия-1», туберкулезом крупного рогатого скота «КРС», оспой овец. Также существует вероятность заноса в край вируса птичьего гриппа, вызванного возвращением перелётных птиц. Существует вероятность выявления случаев заболеваемости бешенством, в том числе у домашних животных.

5.3. Прогнозируемая фитосанитарная обстановка (по видам болезней растений и вредителей).

Возникновение неблагоприятной фитосанитарной обстановки на сельскохозяйственных культурах характерно для тёплого периода времени и определяться условиями перезимовки патогена, погодными условиями вегетационного периода и качества протравливания семян и обработок по вегетации. Также существует вероятность заноса в край инфекций (по видам болезней растений и вредителей) с сопредельных территорий.

При осеннем обследовании, проведенном на зимующий запас вредителя коконы лугового мотылька не обнаружены. Однако отсутствие в крае зимующего запаса лугового мотылька не исключает возможности его появления, учитывая вероятность залета бабочек из соседних территорий.

В 2017 году возможна очаговая вредоносность лугового мотылька, несмотря на то, что условия Приморского края не в полной мере подходят для полноценного, повсеместного и ежегодного развития вредителя, окончательно прогноз будет скорректирован весной в мае-июне месяце по лету перезимовавшего поколения.

Исходя из запаса колорадского жука, возможно дальнейшее заселение производственных посадок в следующем году.

Распространение и интенсивность развития фитофтороза также будет зависеть от погодных условий летнего периода.

Обстановка находится под контролем специалистов Департамента сельского хозяйства и продовольствия Администрации Приморского края и филиала ФГУ «Россельхозцентра».

Приведенные прогностические оценки вероятности возникновения ЧС носят долгосрочный характер и будут уточняться в среднесрочных, краткосрочных прогнозах и экстренных предупреждениях.



Прогноз разработан на основе данных Приморского УГМС, филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Приморскому краю, Приморского отделения ДВРЦ государственного мониторинга состояния недр, департамента ЖКХ края, управления лесного хозяйства