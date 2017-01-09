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Гороскоп на 9 января

День пройдет отлично
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей, сообщает 1001 Гороскоп. Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно сегодня принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени. День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость сегодня обещает доставить вам общение с любимым человеком – чувства в этот день будут очень глубоки и гармоничны.

Сегодня в повседневных задачах Овен может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Овна, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Сегодня Тельца ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Тельца способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Тельцу необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Близнецов, и они вполне способны им ее оказать! День наделяет их уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Близнецам следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать их совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня их советы будут отличаться продуманностью, Близнецы способны ясно видеть суть вещей, а потому сумеют легко вычислить слабые места любого плана.

Сегодня Раку следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Раку провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Рак окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Льва. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Лев настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Лев – настоящий телепат.

Сегодня Дева способна привлечь на свою сторону полезных и нужных ей людей – если только она всерьез задастся этой целью. День наделяет ее всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Дева сегодня должна сама выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся ее неотразимому обаянию.

Сегодня – отличный день для Весов! Им не грозит почувствовать себя одинокими, наоборот, окружающие будут буквально разрывать их на части. Возможно, разные люди пригласят их провести вечер в их компании, и Весам придется решать, кто для них интереснее! Вообще, сегодня Весы способны получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко они смогут проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Сегодня Скорпион сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Скорпион способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Скорпион получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Сегодня, если у Стрельца намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Стрелец сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Стрельца, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Сегодня удел Козерога – помогать окружающим, особенно близким. У Козерога может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Козерог способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Козерогу сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Сегодня Водолей настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Водолеем, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Водолей сегодня будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Рыбы, и их близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

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