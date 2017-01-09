«Время говорить»: о мужском здоровье

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Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Мужское здоровье – деликатная и для многих совершенно закрытая тема. И зря. Ведь часто такое пренебрежение приводит к неисправимым последствиям. К каким именно? Узнаете новом выпуске «Время говорить».